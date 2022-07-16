https://ria.ru/20220716/vosstanovlenie-1802922579.html

Новую Каховку начали восстанавливать после обстрелов украинских боевиков

Новую Каховку начали восстанавливать после обстрелов украинских боевиков - РИА Новости, 16.07.2022

Новую Каховку начали восстанавливать после обстрелов украинских боевиков

Начато восстановление Новой Каховки после обстрелов со стороны украинской армии, помощь из России пришла незамедлительно, сообщил глава администрации Каховского РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T13:02

2022-07-16T13:02

2022-07-16T13:02

в мире

херсонская область

новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Начато восстановление Новой Каховки после обстрелов со стороны украинской армии, помощь из России пришла незамедлительно, сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев."Новая Каховка восстановляется. Работы идут практически круглосуточно. Приехали бригады из Херсона и области, все мобилизованы кто здесь. Работа идет полным ходом", - сказал Леонтьев РИА Новости.По его словам, помощь со стороны России пришла незамедлительно, уже в первые дни после трагедии."Жилой фонд значительно больше половины пострадал в той или иной степени. Очень многое требует восстановления… Мы все подсчитываем. Я думаю, что городу нанесены многомиллиардные убытки", - сказал Леонтьев.Украинская армия на этой неделе дважды обстреляла Новую Каховку. Последствия первого удара – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. По данным властей, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости. Ранее Леонтьев сообщил, что в результате украинских ударов по Новой Каховке два человека погибли, семь остаются пропавшими без вести, 90 человек пострадали.

https://ria.ru/20220715/obstrel-1802714616.html

https://ria.ru/20220712/kakhovka-1801948698.html

херсонская область

новая каховка

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Екатерина Зайцева

в мире, херсонская область , новая каховка