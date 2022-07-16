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ВКС уничтожили четыре пункта управления и склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 16.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220716/vks-1802928904.html
ВКС уничтожили четыре пункта управления и склад боеприпасов ВСУ
ВКС уничтожили четыре пункта управления и склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 16.07.2022
ВКС уничтожили четыре пункта управления и склад боеприпасов ВСУ
Российские Воздушно-космические силы уничтожили еще четыре украинских пункта управления и склад боеприпасов, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T13:45
2022-07-16T14:24
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
войска воздушно-космической обороны
донецкая народная республика
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы уничтожили еще четыре украинских пункта управления и склад боеприпасов, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу."Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены четыре пункта управления, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики и 3-й танковой бригады ВСУ в районе Новопорковки Харьковской области", - говорится в документе.Также уничтожены склад боеприпасов в районе Константиновки Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника ВСУ в 25-ти районах.
https://ria.ru/20220716/minoborony-1802927781.html
россия
донецкая народная республика
константиновка
харьковская область
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безопасность, россия, войска воздушно-космической обороны, донецкая народная республика, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область
13:45 16.07.2022 (обновлено: 14:24 16.07.2022)
 
ВКС уничтожили четыре пункта управления и склад боеприпасов ВСУ

ВКС поразили четыре пункта управления и склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области и ДНР

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы уничтожили еще четыре украинских пункта управления и склад боеприпасов, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу.
"Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены четыре пункта управления, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики и 3-й танковой бригады ВСУ в районе Новопорковки Харьковской области", - говорится в документе.
Также уничтожены склад боеприпасов в районе Константиновки Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника ВСУ в 25-ти районах.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВойска воздушно-космической обороныДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
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