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ВКС уничтожили четыре пункта управления и склад боеприпасов ВСУ

ВКС уничтожили четыре пункта управления и склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 16.07.2022

ВКС уничтожили четыре пункта управления и склад боеприпасов ВСУ

Российские Воздушно-космические силы уничтожили еще четыре украинских пункта управления и склад боеприпасов, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T13:45

2022-07-16T13:45

2022-07-16T14:24

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

войска воздушно-космической обороны

донецкая народная республика

константиновка

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы уничтожили еще четыре украинских пункта управления и склад боеприпасов, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу."Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены четыре пункта управления, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики и 3-й танковой бригады ВСУ в районе Новопорковки Харьковской области", - говорится в документе.Также уничтожены склад боеприпасов в районе Константиновки Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника ВСУ в 25-ти районах.

https://ria.ru/20220716/minoborony-1802927781.html

россия

донецкая народная республика

константиновка

харьковская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, россия, войска воздушно-космической обороны, донецкая народная республика, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область