https://ria.ru/20220716/vks-1802928904.html
ВКС уничтожили четыре пункта управления и склад боеприпасов ВСУ
ВКС уничтожили четыре пункта управления и склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 16.07.2022
ВКС уничтожили четыре пункта управления и склад боеприпасов ВСУ
Российские Воздушно-космические силы уничтожили еще четыре украинских пункта управления и склад боеприпасов, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T13:45
2022-07-16T13:45
2022-07-16T14:24
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
войска воздушно-космической обороны
донецкая народная республика
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798954001_0:119:3071:1846_1920x0_80_0_0_0bee3952d978faf905819e3c585b9bdf.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы уничтожили еще четыре украинских пункта управления и склад боеприпасов, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу."Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены четыре пункта управления, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики и 3-й танковой бригады ВСУ в районе Новопорковки Харьковской области", - говорится в документе.Также уничтожены склад боеприпасов в районе Константиновки Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника ВСУ в 25-ти районах.
https://ria.ru/20220716/minoborony-1802927781.html
россия
донецкая народная республика
константиновка
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798954001_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_238f21aecb59e058955fca978ff89c7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, войска воздушно-космической обороны, донецкая народная республика, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область
13:45 16.07.2022 (обновлено: 14:24 16.07.2022)
ВКС уничтожили четыре пункта управления и склад боеприпасов ВСУ
ВКС поразили четыре пункта управления и склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области и ДНР