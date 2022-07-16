https://ria.ru/20220716/ukraina-1802950044.html

В Запорожской области предложили два маршрута для визита главы МАГАТЭ

В Запорожской области предложили два маршрута для визита главы МАГАТЭ - РИА Новости, 16.07.2022

В Запорожской области предложили два маршрута для визита главы МАГАТЭ

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T16:14

2022-07-16T16:14

2022-07-16T16:14

в мире

запорожская область

россия

донецкая народная республика

магатэ

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799667024_0:0:3016:1696_1920x0_80_0_0_dbf464b8e1a6fd5b98ceb6dbbf6a1cd6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси приехать в регион через Крым или Донецкую Народную Республику.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220715/poterya-1802593997.html

запорожская область

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, запорожская область, россия, донецкая народная республика, магатэ, запорожская аэс