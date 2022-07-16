В Запорожской области предложили два маршрута для визита главы МАГАТЭ
Член ВГА Запорожской области Рогов предложил главе МАГАТЭ маршруты для визита с инспекцией
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ в Мелитопольском районе Запорожской области
Военнослужащий ВС РФ в Мелитопольском районе Запорожской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси приехать в регион через Крым или Донецкую Народную Республику.
"Мы открыты для визита гендиректора МАГАТЭ с инспекцией, но этому препятствует режим Зеленского, который опасается, что их запрещенные эксперименты на Запорожской АЭС станут достоянием мировой общественности. Мы предлагаем Гросси приехать в Россию, а затем добраться в Запорожскую область либо через Крым, либо через Донецкую Народную Республику. Оба эти маршрута безопасны", - сказал РИА Новости Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.