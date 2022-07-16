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В Запорожской области предложили два маршрута для визита главы МАГАТЭ - РИА Новости, 16.07.2022
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В Запорожской области предложили два маршрута для визита главы МАГАТЭ
В Запорожской области предложили два маршрута для визита главы МАГАТЭ - РИА Новости, 16.07.2022
В Запорожской области предложили два маршрута для визита главы МАГАТЭ
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T16:14
2022-07-16T16:14
в мире
запорожская область
россия
донецкая народная республика
магатэ
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси приехать в регион через Крым или Донецкую Народную Республику.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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запорожская область
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в мире, запорожская область, россия, донецкая народная республика, магатэ, запорожская аэс
16:14 16.07.2022
 
В Запорожской области предложили два маршрута для визита главы МАГАТЭ

Член ВГА Запорожской области Рогов предложил главе МАГАТЭ маршруты для визита с инспекцией

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ в Мелитопольском районе Запорожской области
Военнослужащий ВС РФ в Мелитопольском районе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ в Мелитопольском районе Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси приехать в регион через Крым или Донецкую Народную Республику.
"Мы открыты для визита гендиректора МАГАТЭ с инспекцией, но этому препятствует режим Зеленского, который опасается, что их запрещенные эксперименты на Запорожской АЭС станут достоянием мировой общественности. Мы предлагаем Гросси приехать в Россию, а затем добраться в Запорожскую область либо через Крым, либо через Донецкую Народную Республику. Оба эти маршрута безопасны", - сказал РИА Новости Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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В миреЗапорожская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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