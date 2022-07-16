https://ria.ru/20220716/ukraina-1802949883.html

Косачев напомнил о "роковой" дате для Украины

Косачев напомнил о "роковой" дате для Украины - РИА Новости, 16.07.2022

Косачев напомнил о "роковой" дате для Украины

За три десятилетия с подписания Декларации о суверенитете Украины страна отказалась от своей независимости в угоду Западу и НАТО, написал в своем... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T16:13

2022-07-16T16:13

2022-07-16T16:21

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. За три десятилетия с подписания Декларации о суверенитете Украины страна отказалась от своей независимости в угоду Западу и НАТО, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Он напомнил, что кроме обязательств соблюдать права граждан, было указано, что "Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках". Именно такой Украину признала в ноябре того же года РСФСР, а после распада СССР - и Российская Федерация, отметил Косачев."Мы в России полагали (наивно!), что Украина будет относиться и к своей истории, и к своим гражданам, а следовательно - и к собственному будущему столь же бережно и деликатно, как и мы у себя в России. И на таких условиях мы поддержали украинскую государственность изначально, и продолжали помогать Украине сохранять ее территориальную целостность вплоть до госпереворота в 2014-м. И если Украина не развалилась на части еще задолго до того, в этом российской заслуги значительно больше, чем собственно украинской", - считает сенатор.Однако все три десятилетия после принятия Декларации Украина последовательно сдавала свой суверенитет, свои прошлое, настоящее и будущее в угоду сиюминутным, далеко не общенациональным интересам, написал Косачев. "Украина образца 2022 года прямо противоположна Украине 1990-го. Она не суверенна, она не демократична, она не свободна", - подчеркнул законодатель.По его словам, "военно-политические интересы сдали НАТО еще в 2008-м (бухарестский саммит), экономические - Евросоюзу в 2014-м (вспомните соглашение о евроассоциации, с которого все и началось)".По мнению Косачева, поздравлять страну явно не с чем. Путь, проделанный Украиной за 32 года с момента провозглашения суверенитета, "чудовищен в своей бессмысленности и в своей деструктивности". Мы с российской стороны всеми силами пытались Украину удержать. Но ее заталкивали на этот путь всеми силами с другой, с западной стороны. Результат прискорбный, написал политик."Глядя на сегодняшнюю Украину, авторы Декларации о государственном суверенитете, полагаю, должны либо покрываться холодным потом, либо переворачиваться в своих гробах", - заключил вице-спикер СФ.

https://ria.ru/20220716/rossiya-1802931878.html

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, россия, рсфср, нато