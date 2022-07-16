https://ria.ru/20220716/ukraina-1802913573.html
В Горловке украинские войска обстреляли химзавод "Стирол"
В Горловке украинские войска обстреляли химзавод "Стирол" - РИА Новости, 16.07.2022
В Горловке украинские войска обстреляли химзавод "Стирол"
Территория химического комбината "Стирол" в Горловке подверглась обстрелу со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T11:31
2022-07-16T11:31
2022-07-16T11:32
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
калининский район
горловка
стирол
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Территория химического комбината "Стирол" в Горловке подверглась обстрелу со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
калининский район
горловка
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), калининский район, горловка, стирол, донецкая народная республика
11:31 16.07.2022 (обновлено: 11:32 16.07.2022)
В Горловке украинские войска обстреляли химзавод "Стирол"
Мэр Горловки Приходько: химзавод "Стирол" подвергся обстрелу со стороны украинских войск