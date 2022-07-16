https://ria.ru/20220716/turtsiya-1802969388.html

Турция не возьмет на себя обязательства третьих стран по беженцам

Турция не возьмет на себя обязательства третьих стран по беженцам - РИА Новости, 16.07.2022

Турция не возьмет на себя обязательства третьих стран по беженцам

Турция не будет лагерем для беженцев и не возьмет на себя международные обязательства третьих стран, говорится в поступившем РИА Новости заявлении официального... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T18:48

2022-07-16T18:48

2022-07-16T21:41

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лиз трасс

турция

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АНКАРА, 16 июл – РИА Новости. Турция не будет лагерем для беженцев и не возьмет на себя международные обязательства третьих стран, говорится в поступившем РИА Новости заявлении официального представителя МИД страны Тайжу Бильгича.Ранее издание The Times сообщило, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила на частной встрече с законодателями, что хочет расширить соглашение с Руандой для решения миграционного кризиса. На встрече, детали которой были опубликованы The Times, Трасс якобы заявила, что хочет начать переговоры с Турцией по этому вопросу."Мы надеемся, что эти утверждения в прессе, касающиеся госпожи Трасс, необоснованные. Не может быть и речи о том, чтобы наша страна, принявшая самое большое число беженцев в мире за 8 лет, взяла на себя большее бремя по просьбе третьих стран и, кроме того, приняла участие в подходе, который несовместим с международными нормами о праве на убежище. Турция не будет лагерем для беженцев какой-либо страны, а также никоим образом не возьмет на себя международные обязательства третьих стран", - сказал Бильгич.Представитель МИД также отметил, что Турция поделилась своей позицией с общественностью после аналогичных новостей об афганских беженцах в прошлом году."В этом контексте мы призываем все страны выполнять свои международные обязательства и брать на себя равную ответственность за миграцию", - заключил Бильгич.

https://ria.ru/20220714/turtsiya-1802462179.html

https://ria.ru/20220701/pomosch-1799445626.html

турция

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в мире, лиз трасс, турция, великобритания