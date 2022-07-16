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Сайты российских СМИ доступны в Туркмении вопреки утверждениям ряда изданий - РИА Новости, 16.07.2022
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Сайты российских СМИ доступны в Туркмении вопреки утверждениям ряда изданий
Сайты российских СМИ доступны в Туркмении вопреки утверждениям ряда изданий - РИА Новости, 16.07.2022
Сайты российских СМИ доступны в Туркмении вопреки утверждениям ряда изданий
Сайты российских СМИ доступны в Туркмении вопреки утверждениям ряда изданий, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T15:19
2022-07-16T15:22
в мире
туркмения
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АШХАБАД, 16 июл - РИА Новости. Сайты российских СМИ доступны в Туркмении вопреки утверждениям ряда изданий, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов написали, что в Туркменистане якобы заблокированы сайты всех российских медиа.По данным корреспондента РИА Новости, пользователи в Туркмении могут посещать сайты основных российских информагентств, в том числе РИА Новости, и других российских СМИ.
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в мире, туркмения
15:19 16.07.2022 (обновлено: 15:22 16.07.2022)
 
Сайты российских СМИ доступны в Туркмении вопреки утверждениям ряда изданий

Корреспондент: сайты российских СМИ доступны в Туркмении вопреки информации ряда изданий

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Пользователь за работой - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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АШХАБАД, 16 июл - РИА Новости. Сайты российских СМИ доступны в Туркмении вопреки утверждениям ряда изданий, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов написали, что в Туркменистане якобы заблокированы сайты всех российских медиа.
По данным корреспондента РИА Новости, пользователи в Туркмении могут посещать сайты основных российских информагентств, в том числе РИА Новости, и других российских СМИ.
Рига - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 15:41
Гендиректор "СМИ2" подтвердил блокировку новостного агрегатора в Латвии
 
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