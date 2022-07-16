https://ria.ru/20220716/turkmeniya-1802939800.html
Сайты российских СМИ доступны в Туркмении вопреки утверждениям ряда изданий
Сайты российских СМИ доступны в Туркмении вопреки утверждениям ряда изданий - РИА Новости, 16.07.2022
Сайты российских СМИ доступны в Туркмении вопреки утверждениям ряда изданий
Сайты российских СМИ доступны в Туркмении вопреки утверждениям ряда изданий, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T15:19
2022-07-16T15:19
2022-07-16T15:22
в мире
туркмения
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АШХАБАД, 16 июл - РИА Новости. Сайты российских СМИ доступны в Туркмении вопреки утверждениям ряда изданий, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов написали, что в Туркменистане якобы заблокированы сайты всех российских медиа.По данным корреспондента РИА Новости, пользователи в Туркмении могут посещать сайты основных российских информагентств, в том числе РИА Новости, и других российских СМИ.
https://ria.ru/20220427/latviya-1785766640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, туркмения
15:19 16.07.2022 (обновлено: 15:22 16.07.2022)
Сайты российских СМИ доступны в Туркмении вопреки утверждениям ряда изданий
Корреспондент: сайты российских СМИ доступны в Туркмении вопреки информации ряда изданий
АШХАБАД, 16 июл - РИА Новости. Сайты российских СМИ доступны в Туркмении вопреки утверждениям ряда изданий, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов написали, что в Туркменистане якобы заблокированы сайты всех российских медиа.
По данным корреспондента РИА Новости, пользователи в Туркмении могут посещать сайты основных российских информагентств, в том числе РИА Новости, и других российских СМИ.