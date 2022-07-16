https://ria.ru/20220716/turkmeniya-1802939800.html

Сайты российских СМИ доступны в Туркмении вопреки утверждениям ряда изданий

Сайты российских СМИ доступны в Туркмении вопреки утверждениям ряда изданий - РИА Новости, 16.07.2022

Сайты российских СМИ доступны в Туркмении вопреки утверждениям ряда изданий

Сайты российских СМИ доступны в Туркмении вопреки утверждениям ряда изданий, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T15:19

2022-07-16T15:19

2022-07-16T15:22

в мире

туркмения

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АШХАБАД, 16 июл - РИА Новости. Сайты российских СМИ доступны в Туркмении вопреки утверждениям ряда изданий, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов написали, что в Туркменистане якобы заблокированы сайты всех российских медиа.По данным корреспондента РИА Новости, пользователи в Туркмении могут посещать сайты основных российских информагентств, в том числе РИА Новости, и других российских СМИ.

https://ria.ru/20220427/latviya-1785766640.html

туркмения

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в мире, туркмения