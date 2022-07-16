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Дипломат ответил на обвинения в уничтожении культурных ценностей Украины - РИА Новости, 16.07.2022
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Дипломат ответил на обвинения в уничтожении культурных ценностей Украины
Дипломат ответил на обвинения в уничтожении культурных ценностей Украины - РИА Новости, 16.07.2022
Дипломат ответил на обвинения в уничтожении культурных ценностей Украины
Советник постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко указал Албании на уничтожение сербских культурных объектов в Косово, а США и Британии — на то, какой ущерб... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T02:04
2022-07-16T02:04
в мире
владимир зеленский
россия
украина
сша
нато
совет безопасности оон
сергей леонидченко
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ООН, 15 июл — РИА Новости. Советник постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко указал Албании на уничтожение сербских культурных объектов в Косово, а США и Британии — на то, какой ущерб культурному наследию принесли их действия в Ираке и Сирии.В пятницу прошло неформальное заседание СБ ООН по теме объектов культурного наследия на Украине. Страны Запада огульно обвинили Россию в уничтожении культуры Украины.Он напомнил, что Албания известный ярый сторонник независимости Косово. В то же время, по его словам, Косово может служить прекрасным примером по-настоящему систематического разрушения культурной собственности по этническому признаку."Почти 100 сербских культурных и религиозных объектов там было разрушено или серьезно повреждено. Некоторые были поражены бомбами НАТО. Но остальные сожжены дотла, взорваны или снесены так называемой "Армией освобождения Косово". Вот, что называется систематическим и целенаправленным уничтожением культурных ценностей", — заявил советник.Он спросил у постпреда Албании о том, как албанская поддержка Косово соотносится с этими хорошо задокументированными фактами."В более общем плане, когда я смотрю на страны, организующие сегодняшнее мероприятие, а также на некоторых из его самых активных сторонников, я начинаю лучше понимать, почему в английском языке появилась фраза "святее Папы Римского". Давайте посмотрим на их собственные действия по защите культурных ценностей", — заявил Леонидченко, обращаясь к другим критиковавшим Россию представителям.Говоря об Украине, он обратил внимание на действия Киевского режима, направленные на искоренение всего русского в обществе с целью превращения соседней страны в агрессивный конструкт — "Анти-Россию"."Речь идет не только о нападках на русский язык, историю, культуру, образование. Это позорная попытка насильственной украинизации значительной части населения, лишения людей не только их базовых прав, но и самой их идентичности. Только неонацисты могут так поступать со своими гражданами", — заявил он."Наши западные коллеги демонстрируют чудеса избирательной слепоты каждый раз, когда Владимир Зеленский публикует фотографию очередного покрытого свастиками так называемого "героя" Украины. Мы не можем позволить себе роскошь подобной избирательной слепоты. Мы слишком хорошо знаем ужасы, которые могут принести нацизм, фашизм, а также их современные формы", — подчеркнул дипломат.По его словам, у России "нулевая терпимость по отношению к этим идеологиям"."Нас просто обязывает к этому ужасающее число погибших в 27 миллионов человек во время Второй мировой войны", — заявил он.Говоря о США, Леонидченко упомянул о "неспровоцированной, неоправданной войне по выбору" возглавляемой США западной коалиции против Ирака. По его словам, в ходе этой войны Ирак потерял большую часть своего бесценного культурного наследия. "Такие города, как Мосул, были просто стерты с лица земли, культурные и религиозные здания превращены в руины", — отметил дипломат.Десятки тысяч драгоценных артефактов были разграблены и оказались в частных коллекциях в западных странах, указал он.Лишь в 2021 году Ираку удалось вернуть порядка 18 тысяч таких предметов, рассказала Леонидченко. "Большинство из них прибыли из США и Великобритании, а также из Нидерландов, Италии и Японии", — добавил он.Он напомнил, что Великобритания участвовала во всех военных авантюрах НАТО наравне с США и способствовала уничтожению гражданских объектов, в том числе культурных, в ходе ряда агрессивных войн, которые вел этот "сугубо оборонительный альянс".Польшу он назвал настоящим чемпионом, когда дело доходит до ведения войны с мемориалами, могилами и мертвыми. "Кампания, развязанная польскими русофобскими властями с целью переписать историю и стереть из народной памяти массовый героизм советских воинов, отдавших свои жизни за освобождение Польши от нацистов, крайне позорна", — заключил Леонидченко.
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в мире, владимир зеленский, россия, украина, сша, нато, совет безопасности оон, сергей леонидченко
02:04 16.07.2022
 
Дипломат ответил на обвинения в уничтожении культурных ценностей Украины

Дипломат в ООН ответил на обвинения России в уничтожении культурных ценностей Украины

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Блокпост ВС РФ в Харьковской области. Архивное фото
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ООН, 15 июл — РИА Новости. Советник постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко указал Албании на уничтожение сербских культурных объектов в Косово, а США и Британии — на то, какой ущерб культурному наследию принесли их действия в Ираке и Сирии.
В пятницу прошло неформальное заседание СБ ООН по теме объектов культурного наследия на Украине. Страны Запада огульно обвинили Россию в уничтожении культуры Украины.

"Наши албанские коллеги по Совету не жалеют усилий, чтобы выдавать все новые нарративы относительно якобы нарушений со стороны России на Украине. Выдвинутые против нашей страны обвинения в якобы систематическом уничтожении украинских культурных ценностей, их разграблении и продаже не выдерживают никакой критики и проверки", — сказал Леонидченко, добавив, что "это просто неприкрытая ложь".

Он напомнил, что Албания известный ярый сторонник независимости Косово. В то же время, по его словам, Косово может служить прекрасным примером по-настоящему систематического разрушения культурной собственности по этническому признаку.
"Почти 100 сербских культурных и религиозных объектов там было разрушено или серьезно повреждено. Некоторые были поражены бомбами НАТО. Но остальные сожжены дотла, взорваны или снесены так называемой "Армией освобождения Косово". Вот, что называется систематическим и целенаправленным уничтожением культурных ценностей", — заявил советник.
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Он спросил у постпреда Албании о том, как албанская поддержка Косово соотносится с этими хорошо задокументированными фактами.
"В более общем плане, когда я смотрю на страны, организующие сегодняшнее мероприятие, а также на некоторых из его самых активных сторонников, я начинаю лучше понимать, почему в английском языке появилась фраза "святее Папы Римского". Давайте посмотрим на их собственные действия по защите культурных ценностей", — заявил Леонидченко, обращаясь к другим критиковавшим Россию представителям.
Говоря об Украине, он обратил внимание на действия Киевского режима, направленные на искоренение всего русского в обществе с целью превращения соседней страны в агрессивный конструкт — "Анти-Россию".
"Речь идет не только о нападках на русский язык, историю, культуру, образование. Это позорная попытка насильственной украинизации значительной части населения, лишения людей не только их базовых прав, но и самой их идентичности. Только неонацисты могут так поступать со своими гражданами", — заявил он.
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"Наши западные коллеги демонстрируют чудеса избирательной слепоты каждый раз, когда Владимир Зеленский публикует фотографию очередного покрытого свастиками так называемого "героя" Украины. Мы не можем позволить себе роскошь подобной избирательной слепоты. Мы слишком хорошо знаем ужасы, которые могут принести нацизм, фашизм, а также их современные формы", — подчеркнул дипломат.
По его словам, у России "нулевая терпимость по отношению к этим идеологиям".
"Нас просто обязывает к этому ужасающее число погибших в 27 миллионов человек во время Второй мировой войны", — заявил он.
Говоря о США, Леонидченко упомянул о "неспровоцированной, неоправданной войне по выбору" возглавляемой США западной коалиции против Ирака. По его словам, в ходе этой войны Ирак потерял большую часть своего бесценного культурного наследия. "Такие города, как Мосул, были просто стерты с лица земли, культурные и религиозные здания превращены в руины", — отметил дипломат.
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Десятки тысяч драгоценных артефактов были разграблены и оказались в частных коллекциях в западных странах, указал он.
Лишь в 2021 году Ираку удалось вернуть порядка 18 тысяч таких предметов, рассказала Леонидченко. "Большинство из них прибыли из США и Великобритании, а также из Нидерландов, Италии и Японии", — добавил он.
Он напомнил, что Великобритания участвовала во всех военных авантюрах НАТО наравне с США и способствовала уничтожению гражданских объектов, в том числе культурных, в ходе ряда агрессивных войн, которые вел этот "сугубо оборонительный альянс".
Польшу он назвал настоящим чемпионом, когда дело доходит до ведения войны с мемориалами, могилами и мертвыми. "Кампания, развязанная польскими русофобскими властями с целью переписать историю и стереть из народной памяти массовый героизм советских воинов, отдавших свои жизни за освобождение Польши от нацистов, крайне позорна", — заключил Леонидченко.
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В миреВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаСШАНАТОСовет Безопасности ООНСергей Леонидченко
 
 
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