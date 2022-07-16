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США не допустят угрозы судоходству на Ближнем Востоке, заявил Байден - РИА Новости, 16.07.2022
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США не допустят угрозы судоходству на Ближнем Востоке, заявил Байден
США не допустят угрозы судоходству на Ближнем Востоке, заявил Байден - РИА Новости, 16.07.2022
США не допустят угрозы судоходству на Ближнем Востоке, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не допустит создания какой-либо страной угрозы свободе судоходства на Ближнем Востоке. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T15:06
2022-07-16T15:06
в мире
цены на нефть
саудовская аравия
джидда
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не допустит создания какой-либо страной угрозы свободе судоходства на Ближнем Востоке."Соединенные Штаты не допустят, чтобы иностранная или региональная держава ставила под угрозу свободу судоходства по водным путям Ближнего Востока", - сказал Байден на пресс-конференции в Джидде в Саудовской Аравии, трансляция которой велась на сайте Белого дома.Байден находится с первым официальным визитом в Саудовской Аравии в рамках своего ближневосточного турне.
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в мире, цены на нефть, саудовская аравия, джидда
15:06 16.07.2022
 
США не допустят угрозы судоходству на Ближнем Востоке, заявил Байден

Байден: Вашингтон не допустит угрозы свободе судоходства на Ближнем Востоке

© AP Photo / Lukas BarthПрезидент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Lukas Barth
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не допустит создания какой-либо страной угрозы свободе судоходства на Ближнем Востоке.
"Соединенные Штаты не допустят, чтобы иностранная или региональная держава ставила под угрозу свободу судоходства по водным путям Ближнего Востока", - сказал Байден на пресс-конференции в Джидде в Саудовской Аравии, трансляция которой велась на сайте Белого дома.
Байден находится с первым официальным визитом в Саудовской Аравии в рамках своего ближневосточного турне.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 23:39
Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах в адрес Саудовской Аравии
 
В миреЦены на нефтьСаудовская АравияДжидда
 
 
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