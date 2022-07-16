https://ria.ru/20220716/sudokhodstvo-1802937696.html

США не допустят угрозы судоходству на Ближнем Востоке, заявил Байден

США не допустят угрозы судоходству на Ближнем Востоке, заявил Байден - РИА Новости, 16.07.2022

США не допустят угрозы судоходству на Ближнем Востоке, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не допустит создания какой-либо страной угрозы свободе судоходства на Ближнем Востоке. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T15:06

2022-07-16T15:06

2022-07-16T15:06

в мире

цены на нефть

саудовская аравия

джидда

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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не допустит создания какой-либо страной угрозы свободе судоходства на Ближнем Востоке."Соединенные Штаты не допустят, чтобы иностранная или региональная держава ставила под угрозу свободу судоходства по водным путям Ближнего Востока", - сказал Байден на пресс-конференции в Джидде в Саудовской Аравии, трансляция которой велась на сайте Белого дома.Байден находится с первым официальным визитом в Саудовской Аравии в рамках своего ближневосточного турне.

https://ria.ru/20220715/ugrozy-1802880818.html

саудовская аравия

джидда

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в мире, цены на нефть, саудовская аравия, джидда