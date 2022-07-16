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Украинские войска обстреляли Горловку и Доломитное

Украинские войска обстреляли Горловку и Доломитное - РИА Новости, 16.07.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Доломитное

Украинские войска в 18.20 (совпадает с мск) выпустили в направлении Горловки в ДНР 21 снаряд калибром 122 миллиметра, через пять минут 17 снарядов калибром 155... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T19:26

2022-07-16T19:26

2022-07-16T19:26

в мире

горловка

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 18.20 (совпадает с мск) выпустили в направлении Горловки в ДНР 21 снаряд калибром 122 миллиметра, через пять минут 17 снарядов калибром 155 миллиметров выпущено в направлении поселка Доломитное, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как указывается в сообщении в Telegram-канале представительства, "18.20 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Изотова): выпущен 21 снаряд калибром 122 миллиметра".В 18.25 в направлении населенного пункта Доломитное "выпущено 17 снарядов калибром 155 миллиметров", добавили в представительстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

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в мире, горловка