Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США выделят миллиард на еду Ближнему Востоку и Северной Африке - РИА Новости, 16.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220716/ssha-1802908895.html
СМИ: США выделят миллиард на еду Ближнему Востоку и Северной Африке
СМИ: США выделят миллиард на еду Ближнему Востоку и Северной Африке - РИА Новости, 16.07.2022
СМИ: США выделят миллиард на еду Ближнему Востоку и Северной Африке
Президент США Джо Байден в субботу объявит о выделении одного миллиарда долларов США на продовольственную помощь Ближнему Востоку и Северной Африке, передает... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T10:36
2022-07-16T10:39
в мире
сша
джо байден
ближний восток
северная африка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801568982_0:306:3076:2036_1920x0_80_0_0_2562c295f664ce91d281dfb30b1df2f0.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в субботу объявит о выделении одного миллиарда долларов США на продовольственную помощь Ближнему Востоку и Северной Африке, передает агентство Блумберг со ссылкой на власти.Саммит арабских стран в формате "ССАГПЗ+3" (Египет, Иордания, Ирак) пройдет в Джидде 15-16 июля. На саммит также приглашен президент США Джо Байден.Ранее Белый дом заявил, что Саудовская Аравия по итогам встреч с представителями руководства США взяла на себя обязательство поддерживать баланс мирового рынка нефти в целях обеспечения устойчивого экономического роста.Президент США Джо Байден в эти дни находится с первым официальным визитом в Саудовской Аравии в рамках своего ближневосточного турне. В пятницу он провел встречу с лидером королевства, а также переговоры с наследным принцем в составе делегаций. На субботу у него с наследным принцем запланирована отдельная двухсторонняя встреча.
https://ria.ru/20220712/prodovolstvie-1802045482.html
https://ria.ru/20220629/golod-1798798880.html
сша
ближний восток
северная африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801568982_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1922e75d8117a01d127928689a49f1ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, ближний восток, северная африка
10:36 16.07.2022 (обновлено: 10:39 16.07.2022)
 
СМИ: США выделят миллиард на еду Ближнему Востоку и Северной Африке

Блумберг: США выделят миллиард на продовольствие Ближнему Востоку и Северной Африке

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Зерно. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в субботу объявит о выделении одного миллиарда долларов США на продовольственную помощь Ближнему Востоку и Северной Африке, передает агентство Блумберг со ссылкой на власти.
"Президент Джо Байден объявит о выделении 1 миллиарда долларов США на продовольственную помощь Ближнему Востоку и Северной Африке на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в субботу", - говорится в сообщении агентства.
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 17:44
Глава МВФ хочет призвать страны G20 делиться едой с нуждающимися
Саммит арабских стран в формате "ССАГПЗ+3" (Египет, Иордания, Ирак) пройдет в Джидде 15-16 июля. На саммит также приглашен президент США Джо Байден.
Ранее Белый дом заявил, что Саудовская Аравия по итогам встреч с представителями руководства США взяла на себя обязательство поддерживать баланс мирового рынка нефти в целях обеспечения устойчивого экономического роста.
Президент США Джо Байден в эти дни находится с первым официальным визитом в Саудовской Аравии в рамках своего ближневосточного турне. В пятницу он провел встречу с лидером королевства, а также переговоры с наследным принцем в составе делегаций. На субботу у него с наследным принцем запланирована отдельная двухсторонняя встреча.
Мужчина в супермаркете в Алене, Германия - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 08:00
Запад ждет глобальных голодных бунтов
 
В миреСШАДжо БайденБлижний ВостокСеверная Африка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала