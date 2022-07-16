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СМИ: США выделят миллиард на еду Ближнему Востоку и Северной Африке

СМИ: США выделят миллиард на еду Ближнему Востоку и Северной Африке - РИА Новости, 16.07.2022

СМИ: США выделят миллиард на еду Ближнему Востоку и Северной Африке

Президент США Джо Байден в субботу объявит о выделении одного миллиарда долларов США на продовольственную помощь Ближнему Востоку и Северной Африке, передает... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T10:36

2022-07-16T10:36

2022-07-16T10:39

в мире

сша

джо байден

ближний восток

северная африка

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в субботу объявит о выделении одного миллиарда долларов США на продовольственную помощь Ближнему Востоку и Северной Африке, передает агентство Блумберг со ссылкой на власти.Саммит арабских стран в формате "ССАГПЗ+3" (Египет, Иордания, Ирак) пройдет в Джидде 15-16 июля. На саммит также приглашен президент США Джо Байден.Ранее Белый дом заявил, что Саудовская Аравия по итогам встреч с представителями руководства США взяла на себя обязательство поддерживать баланс мирового рынка нефти в целях обеспечения устойчивого экономического роста.Президент США Джо Байден в эти дни находится с первым официальным визитом в Саудовской Аравии в рамках своего ближневосточного турне. В пятницу он провел встречу с лидером королевства, а также переговоры с наследным принцем в составе делегаций. На субботу у него с наследным принцем запланирована отдельная двухсторонняя встреча.

https://ria.ru/20220712/prodovolstvie-1802045482.html

https://ria.ru/20220629/golod-1798798880.html

сша

ближний восток

северная африка

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в мире, сша, джо байден, ближний восток, северная африка