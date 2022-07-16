https://ria.ru/20220716/ssha-1802908895.html
СМИ: США выделят миллиард на еду Ближнему Востоку и Северной Африке
СМИ: США выделят миллиард на еду Ближнему Востоку и Северной Африке - РИА Новости, 16.07.2022
СМИ: США выделят миллиард на еду Ближнему Востоку и Северной Африке
Президент США Джо Байден в субботу объявит о выделении одного миллиарда долларов США на продовольственную помощь Ближнему Востоку и Северной Африке, передает... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T10:36
2022-07-16T10:36
2022-07-16T10:39
в мире
сша
джо байден
ближний восток
северная африка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801568982_0:306:3076:2036_1920x0_80_0_0_2562c295f664ce91d281dfb30b1df2f0.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в субботу объявит о выделении одного миллиарда долларов США на продовольственную помощь Ближнему Востоку и Северной Африке, передает агентство Блумберг со ссылкой на власти.Саммит арабских стран в формате "ССАГПЗ+3" (Египет, Иордания, Ирак) пройдет в Джидде 15-16 июля. На саммит также приглашен президент США Джо Байден.Ранее Белый дом заявил, что Саудовская Аравия по итогам встреч с представителями руководства США взяла на себя обязательство поддерживать баланс мирового рынка нефти в целях обеспечения устойчивого экономического роста.Президент США Джо Байден в эти дни находится с первым официальным визитом в Саудовской Аравии в рамках своего ближневосточного турне. В пятницу он провел встречу с лидером королевства, а также переговоры с наследным принцем в составе делегаций. На субботу у него с наследным принцем запланирована отдельная двухсторонняя встреча.
https://ria.ru/20220712/prodovolstvie-1802045482.html
https://ria.ru/20220629/golod-1798798880.html
сша
ближний восток
северная африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801568982_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1922e75d8117a01d127928689a49f1ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, ближний восток, северная африка
10:36 16.07.2022 (обновлено: 10:39 16.07.2022)
СМИ: США выделят миллиард на еду Ближнему Востоку и Северной Африке
Блумберг: США выделят миллиард на продовольствие Ближнему Востоку и Северной Африке