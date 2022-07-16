https://ria.ru/20220716/spetsoperatsiya-1802935360.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.07.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.07.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T15:15

2022-07-16T15:15

2022-07-16T16:00

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

спецоперация

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 16 июля 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. В Северске союзные силы зачистили более половины территории и взяли под контроль почти все пути отхода. Идут бои в окрестностях Соледара, где части России, ДНР и ЛНР также простреливают главные дороги. Кроме того, не прекращается продвижение в направлении Артемовска и Авдеевки, в которых осуществляется ликвидация огневых позиций ВСУ.Параллельно российские войска проводят работу по уничтожению военных объектов Украины. Было поражено 25 пунктов управления противника, 214 районов сосредоточения живой силы и техники, 73 огневые позиции, шесть складов боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили три самолета (два МиГ-29, один Су-25), вертолеты Ми-8 и Ми-24, 14 беспилотников, перехватили ракету "Точка-У" и два реактивных снаряда.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 256 самолетов, 139 вертолетов, 1557 беспилотников, 355 зенитных ракетных комплексов, 746 реактивных систем залпового огня, 4073 танка и другие бронемашины, 3149 орудий полевой артиллерии и 4341 единицу автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

россия, инфографика, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, спецоперация, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)