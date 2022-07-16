https://ria.ru/20220716/spasenie-1803721161.html

Девять человек спасли за неделю на водоемах Москвы

Девять человек спасли за неделю на водоемах Москвы - РИА Новости, 20.07.2022

Девять человек спасли за неделю на водоемах Москвы

Спасатели Москвы за неделю спасли на водоемах девять человек, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства российской столицы. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-16T14:24

2022-07-16T14:24

2022-07-20T14:26

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Спасатели Москвы за неделю спасли на водоемах девять человек, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства российской столицы."Несмотря на то, что жара немного отступила, водоемы остаются наиболее востребованными местами отдыха у горожан. Напоминаем: находясь у воды, не забывайте о правилах безопасности. С 8 по 15 июля на водоемах спасено девять человек. Чаще всего происшествия случаются при купании горожан в непредназначенных для этого местах", - сказано в сообщении.Сообщается, что для предотвращения несчастных случаев специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах за неделю провели более 11,5 тысячи профилактических мероприятий, среди них более 2,7 тысячи патрулирований и более 6,9 тысячи профилактических бесед с отдыхающими, во время патрулирований выявили 22 несовершеннолетних без сопровождения взрослых.В комплексе городского хозяйства порекомендовали выбирать для купания только предназначенные для этого пляжи. На них дежурят спасатели и медики, готовые при необходимости оказать первую помощь, есть средства спасения, дно водоемов безопасно. В случае возникновения происшествия на воде следует незамедлительно вызвать спасателей по единому номеру "112".

https://ria.ru/20220715/operatory-1801926561.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

система 112, москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы