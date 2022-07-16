https://ria.ru/20220716/sotrudnichestvo-1802932300.html

Россия и Армения обсудили сотрудничество в сфере дорожного строительства

Россия и Армения обсудили сотрудничество в сфере дорожного строительства - РИА Новости, 16.07.2022

Россия и Армения обсудили сотрудничество в сфере дорожного строительства

Министр транспорта РФ Виталий Савельев обсудил в Ереване с министром территориального управления и инфраструктуры Армении Гнелом Саносяном вопросы двустороннего РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T14:15

2022-07-16T14:15

2022-07-16T14:15

россия

армения

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ЕРЕВАН, 16 июл - РИА Новости. Министр транспорта РФ Виталий Савельев обсудил в Ереване с министром территориального управления и инфраструктуры Армении Гнелом Саносяном вопросы двустороннего сотрудничества в сфере дорожного строительства и грузоперевозок, сообщили в субботу в пресс-службе армянского ведомства.Отмечается, что Саносян поблагодарил российского коллегу за активное взаимодействие, особенно за постоянную поддержку в вопросе функционирования контрольно-пропускного пункта "Верхний Ларс".Через КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе пролегает единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с Россией. Из-за ухудшения погоды на дороге периодически вводятся ограничения для проезда транспортных средств, особенно для грузовиков и автобусов.

https://ria.ru/20220607/transport-1793746472.html

россия

армения

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, армения