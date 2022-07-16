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Россия и Армения обсудили сотрудничество в сфере дорожного строительства - РИА Новости, 16.07.2022
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Россия и Армения обсудили сотрудничество в сфере дорожного строительства
Россия и Армения обсудили сотрудничество в сфере дорожного строительства - РИА Новости, 16.07.2022
Россия и Армения обсудили сотрудничество в сфере дорожного строительства
Министр транспорта РФ Виталий Савельев обсудил в Ереване с министром территориального управления и инфраструктуры Армении Гнелом Саносяном вопросы двустороннего РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T14:15
2022-07-16T14:15
россия
армения
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ЕРЕВАН, 16 июл - РИА Новости. Министр транспорта РФ Виталий Савельев обсудил в Ереване с министром территориального управления и инфраструктуры Армении Гнелом Саносяном вопросы двустороннего сотрудничества в сфере дорожного строительства и грузоперевозок, сообщили в субботу в пресс-службе армянского ведомства.Отмечается, что Саносян поблагодарил российского коллегу за активное взаимодействие, особенно за постоянную поддержку в вопросе функционирования контрольно-пропускного пункта "Верхний Ларс".Через КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе пролегает единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с Россией. Из-за ухудшения погоды на дороге периодически вводятся ограничения для проезда транспортных средств, особенно для грузовиков и автобусов.
https://ria.ru/20220607/transport-1793746472.html
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россия, армения
14:15 16.07.2022
 
Россия и Армения обсудили сотрудничество в сфере дорожного строительства

Савельев и Саносян обсудили сотрудничество по дорожному строительству и грузоперевозкам

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и Армении
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЕРЕВАН, 16 июл - РИА Новости. Министр транспорта РФ Виталий Савельев обсудил в Ереване с министром территориального управления и инфраструктуры Армении Гнелом Саносяном вопросы двустороннего сотрудничества в сфере дорожного строительства и грузоперевозок, сообщили в субботу в пресс-службе армянского ведомства.
"В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся воздушного и наземного транспорта, международных автомобильных грузоперевозок, железнодорожных перевозок, возможности сотрудничества в сфере дорожного строительства", - говорится на сайте министерства.
Отмечается, что Саносян поблагодарил российского коллегу за активное взаимодействие, особенно за постоянную поддержку в вопросе функционирования контрольно-пропускного пункта "Верхний Ларс".
Через КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе пролегает единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с Россией. Из-за ухудшения погоды на дороге периодически вводятся ограничения для проезда транспортных средств, особенно для грузовиков и автобусов.
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