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ВСУ создали опорный пункт в школе в Соледаре, заявили в МО - РИА Новости, 16.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220716/soledar-1802981428.html
ВСУ создали опорный пункт в школе в Соледаре, заявили в МО
ВСУ создали опорный пункт в школе в Соледаре, заявили в МО - РИА Новости, 16.07.2022
ВСУ создали опорный пункт в школе в Соледаре, заявили в МО
Украинские военные оборудовали опорный пункт в школе в Соледаре в ДНР, сообщил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T21:35
2022-07-16T21:37
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
украина
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Украинские военные оборудовали опорный пункт в школе в Соледаре в ДНР, сообщил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он добавил, что в еще одном городе ДНР - Славянске, - националистические формирования оборудовали казармы и опорный пункт в социальном приюте для детей "Паруса Надежды". При этом в подвале здания они в качестве живого щита насильно удерживают воспитателей с детьми.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина
21:35 16.07.2022 (обновлено: 21:37 16.07.2022)
 
ВСУ создали опорный пункт в школе в Соледаре, заявили в МО

Минобороны: украинские боевики оборудовали опорный пункт в школе в Соледаре

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТанк ВСУ на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Танк ВСУ на территории комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Танк ВСУ на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Украинские военные оборудовали опорный пункт в школе в Соледаре в ДНР, сообщил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Соледаре Донецкой Народной Республики в школе №14 (ул. Краснофлотская) оборудован опорный пункт ВСУ, в подвале размещен склад боеприпасов, а на прилегающей территории - тяжелое вооружение", - сказал Мизинцев.
Он добавил, что в еще одном городе ДНР - Славянске, - националистические формирования оборудовали казармы и опорный пункт в социальном приюте для детей "Паруса Надежды". При этом в подвале здания они в качестве живого щита насильно удерживают воспитателей с детьми.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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