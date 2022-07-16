https://ria.ru/20220716/sanktsii-1802905777.html

Топилин призвал западных политиков протрезветь из-за рекордной инфляции

Топилин призвал западных политиков протрезветь из-за рекордной инфляции - РИА Новости, 16.07.2022

Топилин призвал западных политиков протрезветь из-за рекордной инфляции

Западным политикам пора протрезветь, ведь антироссийские санкции уже начинают больно бить по ним самим, уровень инфляции в Западной Европе достиг к настоящему... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T09:55

2022-07-16T09:55

2022-07-16T10:06

экономика

россия

западная европа

госдума рф

евросоюз

g8

максим топилин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Западным политикам пора протрезветь, ведь антироссийские санкции уже начинают больно бить по ним самим, уровень инфляции в Западной Европе достиг к настоящему времени небывалого за последние 40 лет уровня, заявил РИА Новости председатель комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Максим Топилин."Да, западные политики изгаляются как могут. Злоба прямо-таки застит им глаза. Хотя пора и протрезветь. Ведь все эти антироссийские санкции уже начинают больно бить по ним самим",- сказал он."Инфляция в Западной Европе достигла к настоящему времени небывалого за последние 40 лет уровня, цены на энергию, продукты выросли до такой степени, что большинство граждан ЕС, по сообщениям их СМИ, к осени не смогут позволить себе самое необходимое", - рассказал Топилин.По словам председателя комитета ГД, вводя все новые и новые санкции, "западные политики стреляют уже не только себе в ногу, но, кажется, вот-вот выстрелят и в голову". "Впрочем, для меня ничего странного в этом по большому счету нет", - добавил он.Собеседник агентства отметил, что "давно убедился в некомпетентности руководителей западных стран, по крайней мере тех, с кем довелось общаться"."Мы к такому не привыкли. У нас все устроено по-другому. Каждый наш министр обязан быть погружен во все детали того хозяйства, за которое он отвечает. Когда докладываешь, допустим, на совещаниях в правительстве, у премьера или его замов, тебя выкручивают до кишок", - заключил Топилин.Читайте полный текст интервью Максима Топилина >>

https://ria.ru/20220716/biznes-1802900039.html

https://ria.ru/20220716/ekonomika-1802897558.html

https://ria.ru/20220716/investitsii-1802894928.html

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западная европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, западная европа, госдума рф, евросоюз, g8, максим топилин, санкции в отношении россии