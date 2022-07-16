https://ria.ru/20220716/sanktsii-1802905777.html
Топилин призвал западных политиков протрезветь из-за рекордной инфляции
Топилин призвал западных политиков протрезветь из-за рекордной инфляции - РИА Новости, 16.07.2022
Топилин призвал западных политиков протрезветь из-за рекордной инфляции
Западным политикам пора протрезветь, ведь антироссийские санкции уже начинают больно бить по ним самим, уровень инфляции в Западной Европе достиг к настоящему... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T09:55
2022-07-16T09:55
2022-07-16T10:06
экономика
россия
западная европа
госдума рф
евросоюз
g8
максим топилин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Западным политикам пора протрезветь, ведь антироссийские санкции уже начинают больно бить по ним самим, уровень инфляции в Западной Европе достиг к настоящему времени небывалого за последние 40 лет уровня, заявил РИА Новости председатель комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Максим Топилин."Да, западные политики изгаляются как могут. Злоба прямо-таки застит им глаза. Хотя пора и протрезветь. Ведь все эти антироссийские санкции уже начинают больно бить по ним самим",- сказал он."Инфляция в Западной Европе достигла к настоящему времени небывалого за последние 40 лет уровня, цены на энергию, продукты выросли до такой степени, что большинство граждан ЕС, по сообщениям их СМИ, к осени не смогут позволить себе самое необходимое", - рассказал Топилин.По словам председателя комитета ГД, вводя все новые и новые санкции, "западные политики стреляют уже не только себе в ногу, но, кажется, вот-вот выстрелят и в голову". "Впрочем, для меня ничего странного в этом по большому счету нет", - добавил он.Собеседник агентства отметил, что "давно убедился в некомпетентности руководителей западных стран, по крайней мере тех, с кем довелось общаться"."Мы к такому не привыкли. У нас все устроено по-другому. Каждый наш министр обязан быть погружен во все детали того хозяйства, за которое он отвечает. Когда докладываешь, допустим, на совещаниях в правительстве, у премьера или его замов, тебя выкручивают до кишок", - заключил Топилин.Читайте полный текст интервью Максима Топилина >>
https://ria.ru/20220716/biznes-1802900039.html
https://ria.ru/20220716/ekonomika-1802897558.html
https://ria.ru/20220716/investitsii-1802894928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, западная европа, госдума рф, евросоюз, g8, максим топилин, санкции в отношении россии
09:55 16.07.2022 (обновлено: 10:06 16.07.2022)
Топилин призвал западных политиков протрезветь из-за рекордной инфляции
Топилин: западным политикам пора протрезветь, так как санкции больно бьют по ним самим
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Западным политикам пора протрезветь, ведь антироссийские санкции уже начинают больно бить по ним самим, уровень инфляции в Западной Европе достиг к настоящему времени небывалого за последние 40 лет уровня, заявил РИА Новости председатель комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Максим Топилин.
"Да, западные политики изгаляются как могут. Злоба прямо-таки застит им глаза. Хотя пора и протрезветь. Ведь все эти антироссийские санкции уже начинают больно бить по ним самим",- сказал он.
"Инфляция в Западной Европе
достигла к настоящему времени небывалого за последние 40 лет уровня, цены на энергию, продукты выросли до такой степени, что большинство граждан ЕС
, по сообщениям их СМИ, к осени не смогут позволить себе самое необходимое", - рассказал Топилин.
По словам председателя комитета ГД
, вводя все новые и новые санкции, "западные политики стреляют уже не только себе в ногу, но, кажется, вот-вот выстрелят и в голову". "Впрочем, для меня ничего странного в этом по большому счету нет", - добавил он.
Собеседник агентства отметил, что "давно убедился в некомпетентности руководителей западных стран, по крайней мере тех, с кем довелось общаться".
"В бытность министром труда и социальной защиты РФ
я часто встречался со своими западными коллегами на самых разных мероприятиях - и в рамках G8
, и G20
. Так вот уже тогда я с удивлением осознал, что ни с одним из западных министров невозможно было вести серьезный профессиональный разговор. Каждый из них был просто-напросто не в теме! Что ни спросишь, только начнешь уходить в конкретику - он тут же обращается то к помощнику, то к эксперту", - заметил председатель комитета ГД по экономической политике.
"Мы к такому не привыкли. У нас все устроено по-другому. Каждый наш министр обязан быть погружен во все детали того хозяйства, за которое он отвечает. Когда докладываешь, допустим, на совещаниях в правительстве, у премьера или его замов, тебя выкручивают до кишок", - заключил Топилин.