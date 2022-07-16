https://ria.ru/20220716/puteshestviya-1802790829.html

Туристы назвали главную составляющую идеального отпуска

Туристы назвали главную составляющую идеального отпуска - РИА Новости, 16.07.2022

Туристы назвали главную составляющую идеального отпуска

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали главные атрибуты идеальных каникул, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T06:34

2022-07-16T06:34

2022-07-16T06:34

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали главные атрибуты идеальных каникул, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 2145 пользователей и выяснили, что большинство из них уверены, что гарантия прекрасного отдыха — достаточное количество денег. Для 23 процента респондентов важно, чтобы все было по высшему разряду.Второй по популярности ответ — море, солнце и пляж. Это главный критерий для 18 процентов туристов. Столько же путешественников сказали, что для них наиболее значима хорошая компания.Для 11 процентов пользователей принципиально важно отправиться в поездку по небанальному маршруту. Столько же считают, что для идеального отпуска обязательно нужны красивые природные достопримечательности.Пять процентов туристов уверены, что идеальный отпуск можно провести только в качественном отеле. Для трех процентов путешественников главное — вкусная еда, для двух — стабильный интернет.Еще девять процентов респондентов считают, что самый важный критерий идеального отпуска — это возможность полностью забыть о работе, не отвечать на звонки и письма.

https://ria.ru/20220709/tver-1801160216.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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