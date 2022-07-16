14:45 16.07.2022 (обновлено: 16:19 16.07.2022)
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе на западе Москвы
"МВД Медиа": полиция задержала двух приезжих, подозреваемых в стрельбе на западе Москвы
© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Полиция задержала двух приезжих, подозреваемых в стрельбе на западе Москвы, в ходе которой был ранен один человек, сообщается на сайте "МВД Медиа".
По информации ведомства, в полицию поступила информация, что на улице Крылатская у входа в парк с ранением головы лежит мужчина. Информация была передана всем нарядам полиции.
"Предварительно установлено, что между мужчинами возникла конфликтная ситуация, в ходе которой один из них достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов в сторону другого мужчины, после чего скрылся. Пострадавший, 35-летний мужчина, нарядом скорой помощи госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Уточняется, что полицейские по горячим следам задержали двух подозреваемых. Предмет, из которого предположительно произведены выстрелы, изъят и направлен на экспертизу.
В настоящее время задержанные доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом.