https://ria.ru/20220716/proisshestvie-1802935394.html

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе на западе Москвы

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе на западе Москвы - РИА Новости, 16.07.2022

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе на западе Москвы

Полиция задержала двух приезжих, подозреваемых в стрельбе на западе Москвы, в ходе которой был ранен один человек, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T14:45

2022-07-16T14:45

2022-07-16T16:19

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Полиция задержала двух приезжих, подозреваемых в стрельбе на западе Москвы, в ходе которой был ранен один человек, сообщается на сайте "МВД Медиа".По информации ведомства, в полицию поступила информация, что на улице Крылатская у входа в парк с ранением головы лежит мужчина. Информация была передана всем нарядам полиции.Уточняется, что полицейские по горячим следам задержали двух подозреваемых. Предмет, из которого предположительно произведены выстрелы, изъят и направлен на экспертизу.В настоящее время задержанные доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом.

https://ria.ru/20220715/zaderzhanie-1802666467.html

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2022

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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва