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Минпромторг продлил действие правил надлежащей производственной практики - РИА Новости, 16.07.2022
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Минпромторг продлил действие правил надлежащей производственной практики
Минпромторг продлил действие правил надлежащей производственной практики - РИА Новости, 16.07.2022
Минпромторг продлил действие правил надлежащей производственной практики
Минпромторг России продлил действие правил надлежащей производственной практики (GMP) для медицинского производства, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T01:20
2022-07-16T01:20
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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москва
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Минпромторг России продлил действие правил надлежащей производственной практики (GMP) для медицинского производства, говорится в сообщении ведомства.GMP — правила, которые устанавливают требования к производителям лекарственных средств.Он продляет действия заключений о соответствии правилам (GMP) для медицинского применения до 2023 года."Приказ позволит снизить административную нагрузку на производителей лекарственных средств в условиях введения в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера", — отмечается в сообщении.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство юстиции рф (минюст россии), москва
01:20 16.07.2022
 
Минпромторг продлил действие правил надлежащей производственной практики

Минпромторг России продлил действие правил надлежащей производственной практики

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Минпромторг России продлил действие правил надлежащей производственной практики (GMP) для медицинского производства, говорится в сообщении ведомства.
GMP — правила, которые устанавливают требования к производителям лекарственных средств.

"Минюст России зарегистрировал приказ Минпромторга России "О продлении сроков действия заключений о соответствии производителя лекарственных средств для медицинского применения требованиям правил надлежащей производственной практики", — говорится в сообщении.

Он продляет действия заключений о соответствии правилам (GMP) для медицинского применения до 2023 года.
"Приказ позволит снизить административную нагрузку на производителей лекарственных средств в условиях введения в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера", — отмечается в сообщении.
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