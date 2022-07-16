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Минпромторг продлил действие правил надлежащей производственной практики
Минпромторг продлил действие правил надлежащей производственной практики - РИА Новости, 16.07.2022
Минпромторг продлил действие правил надлежащей производственной практики
Минпромторг России продлил действие правил надлежащей производственной практики (GMP) для медицинского производства, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T01:20
2022-07-16T01:20
2022-07-16T01:20
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство юстиции рф (минюст россии)
москва
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Минпромторг России продлил действие правил надлежащей производственной практики (GMP) для медицинского производства, говорится в сообщении ведомства.GMP — правила, которые устанавливают требования к производителям лекарственных средств.Он продляет действия заключений о соответствии правилам (GMP) для медицинского применения до 2023 года."Приказ позволит снизить административную нагрузку на производителей лекарственных средств в условиях введения в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера", — отмечается в сообщении.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство юстиции рф (минюст россии), москва
Минпромторг продлил действие правил надлежащей производственной практики
Минпромторг России продлил действие правил надлежащей производственной практики