https://ria.ru/20220716/pogoda-1802903459.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 16.07.2022

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T09:30

2022-07-16T09:30

2022-07-16T09:31

общество

погода

россия

москва

московская область (подмосковье)

центр "фобос"

михаил леус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795463272_0:179:3066:1904_1920x0_80_0_0_382b6250e9e3090ecdb832d291029993.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-западным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо повышаться и достигнет 747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220710/pogoda-1801541848.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, погода, россия, москва, московская область (подмосковье), центр "фобос", михаил леус