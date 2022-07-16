Рейтинг@Mail.ru
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 16.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220716/pogoda-1802903459.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 16.07.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T09:30
2022-07-16T09:31
общество
погода
россия
москва
московская область (подмосковье)
центр "фобос"
михаил леус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795463272_0:179:3066:1904_1920x0_80_0_0_382b6250e9e3090ecdb832d291029993.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-западным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо повышаться и достигнет 747 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220710/pogoda-1801541848.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795463272_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_09f26f2735acf70c8c27ff21955b00db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, погода, россия, москва, московская область (подмосковье), центр "фобос", михаил леус
09:30 16.07.2022 (обновлено: 09:31 16.07.2022)
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Синоптик Леус: москвичей в субботу ожидает облачная погода и до плюс 23 градусов

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗдание Государственного исторического музея в Москве
Здание Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Здание Государственного исторического музея в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать небольшой гребень антициклона. Переменная облачность без существенных осадков по Москве, по области небольшие дожди возможны лишь на северо-западе региона. Температура воздуха в столице плюс 21-23 градуса, по области от 19 до 24 градусов", - сообщил Леус.
Синоптик также отметил, что ветер будет юго-западным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо повышаться и достигнет 747 миллиметров ртутного столба.
Люди во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 15:35
Москвичей предупредили о дождливой и пасмурной погоде во второй декаде июля
 
ОбществоПогодаРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Центр "Фобос"Михаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала