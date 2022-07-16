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Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 16.07.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T09:30
2022-07-16T09:30
2022-07-16T09:31
общество
погода
россия
москва
московская область (подмосковье)
центр "фобос"
михаил леус
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-западным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо повышаться и достигнет 747 миллиметров ртутного столба.
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общество, погода, россия, москва, московская область (подмосковье), центр "фобос", михаил леус
09:30 16.07.2022 (обновлено: 09:31 16.07.2022)
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Синоптик Леус: москвичей в субботу ожидает облачная погода и до плюс 23 градусов