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Россиянам раскрыли опасность "бесплатных" SIM-карт
Россиянам раскрыли опасность "бесплатных" SIM-карт - РИА Новости, 16.07.2022
Россиянам раскрыли опасность "бесплатных" SIM-карт
SIM-карты, которые вы получили бесплатно, особенно с рук или в "серых" салонах связи, несут в себе множество рисков с точки зрения безопасности данных,... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T03:15
2022-07-16T03:15
2022-07-16T03:15
технологии
общество
павел мясоедов
интеллектуальный резерв
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. SIM-карты, которые вы получили бесплатно, особенно с рук или в "серых" салонах связи, несут в себе множество рисков с точки зрения безопасности данных, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Проблема таких карт в том, что они не регистрируются на реального абонента, что по закону необходимо делать, а оформляются на неких индивидуальных предпринимателей или неизвестных частных лиц.Это опасно, поскольку реальный собственник карты по закону может забрать свой номер в любой момент времени и начать получать ваши звонки и СМС, в том числе, коды доступа к банк-клиентам, предостерег эксперт.Также есть риск того, что ИП или компания, на которую оформлена карта, может закрыться, и тогда автоматически приостанавливается действующий контракт, а вместе с ним отключается и связь, добавил Мясоедов.
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технологии, общество, павел мясоедов, интеллектуальный резерв
Россиянам раскрыли опасность "бесплатных" SIM-карт
Эксперт Мясоедов предупредил об опасности бесплатных SIM-карт для личных данных