https://ria.ru/20220716/opasnostt-1802882206.html

Россиянам раскрыли опасность "бесплатных" SIM-карт

Россиянам раскрыли опасность "бесплатных" SIM-карт - РИА Новости, 16.07.2022

Россиянам раскрыли опасность "бесплатных" SIM-карт

SIM-карты, которые вы получили бесплатно, особенно с рук или в "серых" салонах связи, несут в себе множество рисков с точки зрения безопасности данных,... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T03:15

2022-07-16T03:15

2022-07-16T03:15

технологии

общество

павел мясоедов

интеллектуальный резерв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91190/49/911904930_0:121:2000:1246_1920x0_80_0_0_49d5f6f5a803c86f5c71922184177fe1.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. SIM-карты, которые вы получили бесплатно, особенно с рук или в "серых" салонах связи, несут в себе множество рисков с точки зрения безопасности данных, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Проблема таких карт в том, что они не регистрируются на реального абонента, что по закону необходимо делать, а оформляются на неких индивидуальных предпринимателей или неизвестных частных лиц.Это опасно, поскольку реальный собственник карты по закону может забрать свой номер в любой момент времени и начать получать ваши звонки и СМС, в том числе, коды доступа к банк-клиентам, предостерег эксперт.Также есть риск того, что ИП или компания, на которую оформлена карта, может закрыться, и тогда автоматически приостанавливается действующий контракт, а вместе с ним отключается и связь, добавил Мясоедов.

https://ria.ru/20220310/telefon-1777472342.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, общество, павел мясоедов, интеллектуальный резерв