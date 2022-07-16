https://ria.ru/20220716/obstrely-1802892451.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Горловку - РИА Новости, 16.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Горловку

Утром украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Горловку, заявило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T06:36

2022-07-16T06:36

2022-07-16T06:53

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

украина

нато

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:196:3210:2002_1920x0_80_0_0_faca9d6bd9bfba0748204c3f0a4f1775.jpg

ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. Утром украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Горловку, заявило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство сообщило, что в 05.45 по шесть снарядов калибром 155 миллиметров ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка и населенному пункту Гольмовский, а в 06.03 — 15 снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

горловка

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк (днр), горловка, украина, нато, вооруженные силы украины, донецкая народная республика