https://ria.ru/20220716/obstrely-1802892451.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Горловку - РИА Новости, 16.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Горловку
Утром украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Горловку, заявило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T06:36
2022-07-16T06:36
2022-07-16T06:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
украина
нато
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:196:3210:2002_1920x0_80_0_0_faca9d6bd9bfba0748204c3f0a4f1775.jpg
ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. Утром украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Горловку, заявило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство сообщило, что в 05.45 по шесть снарядов калибром 155 миллиметров ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка и населенному пункту Гольмовский, а в 06.03 — 15 снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
горловка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_acd8c01f34da12437c94e3848f29933c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), горловка, украина, нато, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
06:36 16.07.2022 (обновлено: 06:53 16.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Горловку
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Горловку