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Украинские войска обстреляли Донецк тремя снарядами калибра 152 миллиметра
Украинские войска обстреляли Донецк тремя снарядами калибра 152 миллиметра - РИА Новости, 16.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк тремя снарядами калибра 152 миллиметра
Украинские войска в 13.43 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T14:14
2022-07-16T14:14
2022-07-16T14:14
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.43 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.43 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в субботу дважды обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Донецк тремя снарядами калибра 152 миллиметра
ВФУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка снарядами калибра 152 миллиметра