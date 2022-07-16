https://ria.ru/20220716/obstrel-1802932187.html

Украинские войска обстреляли Донецк тремя снарядами калибра 152 миллиметра

Украинские войска обстреляли Донецк тремя снарядами калибра 152 миллиметра - РИА Новости, 16.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк тремя снарядами калибра 152 миллиметра

Украинские войска в 13.43 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T14:14

2022-07-16T14:14

2022-07-16T14:14

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.43 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.43 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в субботу дважды обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град".

https://ria.ru/20220716/obstrel-1802921787.html

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Екатерина Зайцева

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины