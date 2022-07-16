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Украинские войска обстреляли Донецк тремя снарядами калибра 152 миллиметра - РИА Новости, 16.07.2022
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Украинские войска обстреляли Донецк тремя снарядами калибра 152 миллиметра
Украинские войска обстреляли Донецк тремя снарядами калибра 152 миллиметра - РИА Новости, 16.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк тремя снарядами калибра 152 миллиметра
Украинские войска в 13.43 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T14:14
2022-07-16T14:14
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.43 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.43 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в субботу дважды обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град".
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
14:14 16.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк тремя снарядами калибра 152 миллиметра

ВФУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка снарядами калибра 152 миллиметра

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.43 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.43 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в субботу дважды обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град".
Следователи проводят следственный эксперимент - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
Вчера, 12:55
СК расследует обстрелы нескольких районов Донецка и поселка Верхнеторецкое
 
В миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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