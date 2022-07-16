https://ria.ru/20220716/obstrel-1802929978.html

Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка из "Града"

Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 16.07.2022

Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка из "Града"

Украинские войска в 13.35 (совпадает с мск) выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T13:56

2022-07-16T13:56

2022-07-16T13:56

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

петровский район

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.35 (совпадает с мск) выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.35 - н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220716/boepripas-1802928523.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

петровский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), петровский район, вооруженные силы украины