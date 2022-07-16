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Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 16.07.2022
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Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка из "Града"
Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 16.07.2022
Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка из "Града"
Украинские войска в 13.35 (совпадает с мск) выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T13:56
2022-07-16T13:56
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
петровский район
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.35 (совпадает с мск) выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.35 - н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецкая народная республика
донецк (днр)
петровский район
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), петровский район, вооруженные силы украины
13:56 16.07.2022
 
Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка из "Града"

Украинские боевики выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО "Град"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.35 (совпадает с мск) выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.35 - н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Петровский районВооруженные силы Украины
 
 
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