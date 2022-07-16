https://ria.ru/20220716/obstrel-1802929978.html
Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка из "Града"
Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 16.07.2022
Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка из "Града"
Украинские войска в 13.35 (совпадает с мск) выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T13:56
2022-07-16T13:56
2022-07-16T13:56
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
петровский район
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797340154_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_b8cee2b6e78b67c4f799cb3a8f46e579.jpg
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.35 (совпадает с мск) выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.35 - н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220716/boepripas-1802928523.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
петровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797340154_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_40c57a5b5459bbb55b54c52b62189d9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), петровский район, вооруженные силы украины
Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка из "Града"
Украинские боевики выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО "Град"