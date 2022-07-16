07:46 16.07.2022 (обновлено: 08:17 16.07.2022)
При обстреле ВСУ Петровского района Донецка погибли три человека
Штаб теробороны ДНР: при обстреле ВСУ Петровского района Донецка погибли три человека
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. Три человека стали жертвами обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
По информации представительства ДНР в СЦКК, в 5:45 украинские силовики выпустили по району шесть снарядов калибра 155 миллиметров.
"В результате обстрела погибли три человека и еще два мирных жителя получили ранения", — заявили в штабе теробороны.
Ранее сообщалось, что ночью в Киевском районе Донецка под обстрел попала семья: женщина погибла, мужчина и ребенок получили ранения.
Украинские войска ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, в том числе из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.