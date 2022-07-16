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При обстреле ВСУ Петровского района Донецка погибли три человека

При обстреле ВСУ Петровского района Донецка погибли три человека - РИА Новости, 16.07.2022

При обстреле ВСУ Петровского района Донецка погибли три человека

Три человека стали жертвами обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T07:46

2022-07-16T07:46

2022-07-16T08:17

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

петровский район

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ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. Три человека стали жертвами обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.По информации представительства ДНР в СЦКК, в 5:45 украинские силовики выпустили по району шесть снарядов калибра 155 миллиметров."В результате обстрела погибли три человека и еще два мирных жителя получили ранения", — заявили в штабе теробороны.Ранее сообщалось, что ночью в Киевском районе Донецка под обстрел попала семья: женщина погибла, мужчина и ребенок получили ранения.Украинские войска ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, в том числе из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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в мире, вооруженные силы украины, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район, украина