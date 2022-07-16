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При обстреле ВСУ Петровского района Донецка погибли три человека - РИА Новости, 16.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220716/obstrel-1802895058.html
При обстреле ВСУ Петровского района Донецка погибли три человека
При обстреле ВСУ Петровского района Донецка погибли три человека - РИА Новости, 16.07.2022
При обстреле ВСУ Петровского района Донецка погибли три человека
Три человека стали жертвами обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T07:46
2022-07-16T08:17
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
украина
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ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. Три человека стали жертвами обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.По информации представительства ДНР в СЦКК, в 5:45 украинские силовики выпустили по району шесть снарядов калибра 155 миллиметров."В результате обстрела погибли три человека и еще два мирных жителя получили ранения", — заявили в штабе теробороны.Ранее сообщалось, что ночью в Киевском районе Донецка под обстрел попала семья: женщина погибла, мужчина и ребенок получили ранения.Украинские войска ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, в том числе из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, вооруженные силы украины, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район, украина
07:46 16.07.2022 (обновлено: 08:17 16.07.2022)
 
При обстреле ВСУ Петровского района Донецка погибли три человека

Штаб теробороны ДНР: при обстреле ВСУ Петровского района Донецка погибли три человека

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. Три человека стали жертвами обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
По информации представительства ДНР в СЦКК, в 5:45 украинские силовики выпустили по району шесть снарядов калибра 155 миллиметров.
"В результате обстрела погибли три человека и еще два мирных жителя получили ранения", — заявили в штабе теробороны.
Ранее сообщалось, что ночью в Киевском районе Донецка под обстрел попала семья: женщина погибла, мужчина и ребенок получили ранения.
Украинские войска ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, в том числе из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаПетровский районУкраина
 
 
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