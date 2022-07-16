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Украинские войска открыли огонь по поселку в Курской области

Украинские войска открыли огонь по поселку в Курской области - РИА Новости, 16.07.2022

Украинские войска открыли огонь по поселку в Курской области

ВСУ открыли огонь по поселку Теткино, сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T05:38

2022-07-16T05:38

2022-07-16T08:02

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

роман старовойт

украина

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. ВСУ открыли огонь по поселку Теткино, сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.Вчера губернатор сообщал, что украинские войска обстреляли село Дроновка, пострадавших не было.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Вчера утром ВСУ открыли артиллерийский огонь по населенному пункту Некислицы в Брянской области. Накануне украинские беспилотники дважды обстреляли погранпост поселка Черноземный, а также АЗС в селе Новые Юрковичи Брянской области, а 12 июля выпустили 18 мин по поселку Белая Березка. В Брянской, Курской, Белгородской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, курская область, роман старовойт, украина