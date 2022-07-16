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Украинские войска открыли огонь по поселку в Курской области - РИА Новости, 16.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220716/obstrel-1802890932.html
Украинские войска открыли огонь по поселку в Курской области
Украинские войска открыли огонь по поселку в Курской области - РИА Новости, 16.07.2022
Украинские войска открыли огонь по поселку в Курской области
ВСУ открыли огонь по поселку Теткино, сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T05:38
2022-07-16T08:02
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
роман старовойт
украина
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. ВСУ открыли огонь по поселку Теткино, сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.Вчера губернатор сообщал, что украинские войска обстреляли село Дроновка, пострадавших не было.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Вчера утром ВСУ открыли артиллерийский огонь по населенному пункту Некислицы в Брянской области. Накануне украинские беспилотники дважды обстреляли погранпост поселка Черноземный, а также АЗС в селе Новые Юрковичи Брянской области, а 12 июля выпустили 18 мин по поселку Белая Березка. В Брянской, Курской, Белгородской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, курская область, роман старовойт, украина
05:38 16.07.2022 (обновлено: 08:02 16.07.2022)
 
Украинские войска открыли огонь по поселку в Курской области

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ поселка Теткино

© Фото : Роман Старовойт / TelegramПоследствия минометного обстрела поселка Теткино в Курской области
Последствия минометного обстрела поселка Теткино в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© Фото : Роман Старовойт / Telegram
Последствия минометного обстрела поселка Теткино в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. ВСУ открыли огонь по поселку Теткино, сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино. Зафиксированы возгорания. Обстрел еще продолжается, подробности сообщу позже", — уточнил Старовойт.
Вчера губернатор сообщал, что украинские войска обстреляли село Дроновка, пострадавших не было.
Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Вчера утром ВСУ открыли артиллерийский огонь по населенному пункту Некислицы в Брянской области. Накануне украинские беспилотники дважды обстреляли погранпост поселка Черноземный, а также АЗС в селе Новые Юрковичи Брянской области, а 12 июля выпустили 18 мин по поселку Белая Березка. В Брянской, Курской, Белгородской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоман СтаровойтУкраина
 
 
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