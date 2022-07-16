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Депутат ЛДПР, крутивший глазами на заседании, призвал россиян делать так же - РИА Новости, 16.07.2022
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Депутат ЛДПР, крутивший глазами на заседании, призвал россиян делать так же
Депутат ЛДПР, крутивший глазами на заседании, призвал россиян делать так же - РИА Новости, 16.07.2022
Депутат ЛДПР, крутивший глазами на заседании, призвал россиян делать так же
Депутат от ЛДПР Андрей Свинцов, который на заседании Госдумы вел себя необычно - крутил глазами "из-за потери концентрации внимания", рассказал, что рекомендует РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T13:54
2022-07-16T14:15
общество
россия
лдпр
владимир жириновский
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутат от ЛДПР Андрей Свинцов, который на заседании Госдумы вел себя необычно - крутил глазами "из-за потери концентрации внимания", рассказал, что рекомендует всем делать такую гимнастику для глаз и другие упражнения.В ряде Telegram-каналов в пятницу распространилось видео, на котором депутат совершает круговые движения глазами, в некоторых постах это назвали гимнастикой для глаз, в некоторых сообщили, что в Свинцова "попытался войти дух Жириновского". Ранее Свинцову перешел мандат умершего основателя и первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Свинцов пояснял свои необычные действия тем, что у него накопилась усталость, поэтому из-за потери концентрации внимания он решил сделать зарядку для глаз.После этого парламентарий продемонстрировал, как исполняет отжимания.Кроме того, канал фракции сообщил, что начинает флешмоб "Зарядка для глаз". Также фракция опубликовала пояснение: "Чтоб не вращались глаза от лжи, // Вверх глаза подними, опусти // Рукой одной отожмись пару раз, // Законопроект прочитай ещё раз // В нем буквы все те же, а смысл иной... // Чтоб правду увидеть - зарядка нужна, // Поскольку без сил против лжи нам нельзя!".
https://ria.ru/20220621/galkin-1797034277.html
https://rsport.ria.ru/20220716/tarasova-1802924437.html
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общество, россия, лдпр, владимир жириновский
13:54 16.07.2022 (обновлено: 14:15 16.07.2022)
 
Депутат ЛДПР, крутивший глазами на заседании, призвал россиян делать так же

Депутат ЛДПР, крутивший глазами на заседании, призвал россиян тоже делать такую гимнастику

© РИА Новости / Екатерина ПаньшинаДепутат думской фракции ЛДПР Андрей Свинцов
Депутат думской фракции ЛДПР Андрей Свинцов - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Паньшина
Депутат думской фракции ЛДПР Андрей Свинцов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутат от ЛДПР Андрей Свинцов, который на заседании Госдумы вел себя необычно - крутил глазами "из-за потери концентрации внимания", рассказал, что рекомендует всем делать такую гимнастику для глаз и другие упражнения.
В ряде Telegram-каналов в пятницу распространилось видео, на котором депутат совершает круговые движения глазами, в некоторых постах это назвали гимнастикой для глаз, в некоторых сообщили, что в Свинцова "попытался войти дух Жириновского". Ранее Свинцову перешел мандат умершего основателя и первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Свинцов пояснял свои необычные действия тем, что у него накопилась усталость, поэтому из-за потери концентрации внимания он решил сделать зарядку для глаз.
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"Всем рекомендую делать не только гимнастику для глаз, но и для всего тела… Мое любимое упражнение - отжимание на одной руке", - сообщил Свинцов на видео, опубликованном Telegram-каналом фракции ЛДПР в Госдуме.
После этого парламентарий продемонстрировал, как исполняет отжимания.
Кроме того, канал фракции сообщил, что начинает флешмоб "Зарядка для глаз". Также фракция опубликовала пояснение: "Чтоб не вращались глаза от лжи, // Вверх глаза подними, опусти // Рукой одной отожмись пару раз, // Законопроект прочитай ещё раз // В нем буквы все те же, а смысл иной... // Чтоб правду увидеть - зарядка нужна, // Поскольку без сил против лжи нам нельзя!".
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