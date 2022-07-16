https://ria.ru/20220716/obschestvo-1802929771.html

Депутат ЛДПР, крутивший глазами на заседании, призвал россиян делать так же

Депутат ЛДПР, крутивший глазами на заседании, призвал россиян делать так же - РИА Новости, 16.07.2022

Депутат ЛДПР, крутивший глазами на заседании, призвал россиян делать так же

Депутат от ЛДПР Андрей Свинцов, который на заседании Госдумы вел себя необычно - крутил глазами "из-за потери концентрации внимания", рассказал, что рекомендует РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T13:54

2022-07-16T13:54

2022-07-16T14:15

общество

россия

лдпр

владимир жириновский

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутат от ЛДПР Андрей Свинцов, который на заседании Госдумы вел себя необычно - крутил глазами "из-за потери концентрации внимания", рассказал, что рекомендует всем делать такую гимнастику для глаз и другие упражнения.В ряде Telegram-каналов в пятницу распространилось видео, на котором депутат совершает круговые движения глазами, в некоторых постах это назвали гимнастикой для глаз, в некоторых сообщили, что в Свинцова "попытался войти дух Жириновского". Ранее Свинцову перешел мандат умершего основателя и первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Свинцов пояснял свои необычные действия тем, что у него накопилась усталость, поэтому из-за потери концентрации внимания он решил сделать зарядку для глаз.После этого парламентарий продемонстрировал, как исполняет отжимания.Кроме того, канал фракции сообщил, что начинает флешмоб "Зарядка для глаз". Также фракция опубликовала пояснение: "Чтоб не вращались глаза от лжи, // Вверх глаза подними, опусти // Рукой одной отожмись пару раз, // Законопроект прочитай ещё раз // В нем буквы все те же, а смысл иной... // Чтоб правду увидеть - зарядка нужна, // Поскольку без сил против лжи нам нельзя!".

https://ria.ru/20220621/galkin-1797034277.html

https://rsport.ria.ru/20220716/tarasova-1802924437.html

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общество, россия, лдпр, владимир жириновский