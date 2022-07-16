13:54 16.07.2022 (обновлено: 14:15 16.07.2022)
Депутат ЛДПР, крутивший глазами на заседании, призвал россиян делать так же
Депутат ЛДПР, крутивший глазами на заседании, призвал россиян тоже делать такую гимнастику
Депутат думской фракции ЛДПР Андрей Свинцов. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутат от ЛДПР Андрей Свинцов, который на заседании Госдумы вел себя необычно - крутил глазами "из-за потери концентрации внимания", рассказал, что рекомендует всем делать такую гимнастику для глаз и другие упражнения.
В ряде Telegram-каналов в пятницу распространилось видео, на котором депутат совершает круговые движения глазами, в некоторых постах это назвали гимнастикой для глаз, в некоторых сообщили, что в Свинцова "попытался войти дух Жириновского". Ранее Свинцову перешел мандат умершего основателя и первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Свинцов пояснял свои необычные действия тем, что у него накопилась усталость, поэтому из-за потери концентрации внимания он решил сделать зарядку для глаз.
"Всем рекомендую делать не только гимнастику для глаз, но и для всего тела… Мое любимое упражнение - отжимание на одной руке", - сообщил Свинцов на видео, опубликованном Telegram-каналом фракции ЛДПР в Госдуме.
После этого парламентарий продемонстрировал, как исполняет отжимания.
Кроме того, канал фракции сообщил, что начинает флешмоб "Зарядка для глаз". Также фракция опубликовала пояснение: "Чтоб не вращались глаза от лжи, // Вверх глаза подними, опусти // Рукой одной отожмись пару раз, // Законопроект прочитай ещё раз // В нем буквы все те же, а смысл иной... // Чтоб правду увидеть - зарядка нужна, // Поскольку без сил против лжи нам нельзя!".