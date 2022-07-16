https://ria.ru/20220716/obschestvo-1802924262.html

Эксперт рассказал, какую пользу ЖКХ принесет внедрение блокчейна

Эксперт рассказал, какую пользу ЖКХ принесет внедрение блокчейна - РИА Новости, 16.07.2022

Эксперт рассказал, какую пользу ЖКХ принесет внедрение блокчейна

Механизм блокчейна внедрят в сфере ЖКХ уже в ближайшие годы, это существенно снизит мошенничество в отрасли, заявил РИА Новости в ходе интенсива "Архипелаг... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T13:13

2022-07-16T13:13

2022-07-16T14:07

общество

россия

жкх

санкт-петербургский государственный университет

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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Механизм блокчейна внедрят в сфере ЖКХ уже в ближайшие годы, это существенно снизит мошенничество в отрасли, заявил РИА Новости в ходе интенсива "Архипелаг 2022" технический директор Центра компетенций НТИ "Технологии распределённых реестров" на базе СПбГУ Александр Киреев.По его словам, "синергия от прозрачности и распределенности вычислений может дать снижение нагрузки на ЦОДы ресурсоснабжающих организаций, снизить трафик, все это позволит не только снизить затраты на учет потребления, но и информатизировать отдаленные районы"."При этом кратно сократятся объемы мошенничества на этом рынке. В сфере ЖКХ много сторон-участников, сложные процессы и большая ответственность. Это можно сказать "идеальная смесь" для применения блокчейна, для увеличения прозрачности процессов. Интересны распределенные реестры в области учета ресурсов, обслуживания коммуникаций, организации и прохождения проверок и регламентных работ", - объяснил Киреев.Центр НТИ "Технологии распределённых реестров" СПбГУ уже работает над внедрением блокчейна в некоторые сферы ЖКХ", заключил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220712/tatarstan-1802066973.html

https://ria.ru/20220706/tekhnologii-1800778500.html

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общество, россия, жкх, санкт-петербургский государственный университет