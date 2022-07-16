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Эксперт рассказал, какую пользу ЖКХ принесет внедрение блокчейна - РИА Новости, 16.07.2022
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Эксперт рассказал, какую пользу ЖКХ принесет внедрение блокчейна
Эксперт рассказал, какую пользу ЖКХ принесет внедрение блокчейна - РИА Новости, 16.07.2022
Эксперт рассказал, какую пользу ЖКХ принесет внедрение блокчейна
Механизм блокчейна внедрят в сфере ЖКХ уже в ближайшие годы, это существенно снизит мошенничество в отрасли, заявил РИА Новости в ходе интенсива "Архипелаг... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T13:13
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общество
россия
жкх
санкт-петербургский государственный университет
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Механизм блокчейна внедрят в сфере ЖКХ уже в ближайшие годы, это существенно снизит мошенничество в отрасли, заявил РИА Новости в ходе интенсива "Архипелаг 2022" технический директор Центра компетенций НТИ "Технологии распределённых реестров" на базе СПбГУ Александр Киреев.По его словам, "синергия от прозрачности и распределенности вычислений может дать снижение нагрузки на ЦОДы ресурсоснабжающих организаций, снизить трафик, все это позволит не только снизить затраты на учет потребления, но и информатизировать отдаленные районы"."При этом кратно сократятся объемы мошенничества на этом рынке. В сфере ЖКХ много сторон-участников, сложные процессы и большая ответственность. Это можно сказать "идеальная смесь" для применения блокчейна, для увеличения прозрачности процессов. Интересны распределенные реестры в области учета ресурсов, обслуживания коммуникаций, организации и прохождения проверок и регламентных работ", - объяснил Киреев.Центр НТИ "Технологии распределённых реестров" СПбГУ уже работает над внедрением блокчейна в некоторые сферы ЖКХ", заключил он.
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общество, россия, жкх, санкт-петербургский государственный университет
13:13 16.07.2022 (обновлено: 14:07 16.07.2022)
 
Эксперт рассказал, какую пользу ЖКХ принесет внедрение блокчейна

Эксперт Киреев: внедрение блокчейна в ЖКХ снизит объемы мошенничества в отрасли

© Фото : Pexels / ThisIsEngineeringРабота в IT
Работа в IT - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© Фото : Pexels / ThisIsEngineering
Работа в IT. Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Механизм блокчейна внедрят в сфере ЖКХ уже в ближайшие годы, это существенно снизит мошенничество в отрасли, заявил РИА Новости в ходе интенсива "Архипелаг 2022" технический директор Центра компетенций НТИ "Технологии распределённых реестров" на базе СПбГУ Александр Киреев.
"Внедрение блокчейна в сферу ЖКХ реально, причем в ближайшие несколько лет", — сказал Киреев.
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По его словам, "синергия от прозрачности и распределенности вычислений может дать снижение нагрузки на ЦОДы ресурсоснабжающих организаций, снизить трафик, все это позволит не только снизить затраты на учет потребления, но и информатизировать отдаленные районы".
"При этом кратно сократятся объемы мошенничества на этом рынке. В сфере ЖКХ много сторон-участников, сложные процессы и большая ответственность. Это можно сказать "идеальная смесь" для применения блокчейна, для увеличения прозрачности процессов. Интересны распределенные реестры в области учета ресурсов, обслуживания коммуникаций, организации и прохождения проверок и регламентных работ", - объяснил Киреев.
Центр НТИ "Технологии распределённых реестров" СПбГУ уже работает над внедрением блокчейна в некоторые сферы ЖКХ", заключил он.
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