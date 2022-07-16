https://ria.ru/20220716/neft-1802952769.html

В Совфеде заявили, что планы США по нефти на Ближнем Востоке провалились

В Совфеде заявили, что планы США по нефти на Ближнем Востоке провалились - РИА Новости, 16.07.2022

В Совфеде заявили, что планы США по нефти на Ближнем Востоке провалились

Планы США на Ближнем Востоке добиться увеличения добычи нефти провалились, арабские страны не поддержали антироссийскую риторику Вашингтона, заявила сенатор от... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T16:27

2022-07-16T16:27

2022-07-16T16:27

цены на нефть

россия

джо байден

саудовская аравия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Планы США на Ближнем Востоке добиться увеличения добычи нефти провалились, арабские страны не поддержали антироссийскую риторику Вашингтона, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Попытки (президента США Джо) Байдена заставить Восток играть по "американским правилам" провалены. Американский план необходимости увеличения экспорта нефти для снижения мировых цен сыграл на руку России: со второго квартала этого года Саудовская Аравия значительно увеличила экспорт российской нефти, а Эр-Рияд использовал эти поставки для покрытия нужд внутреннего рынка, что позволило в свою очередь нарастить экспорт уже саудовской нефти, в том числе американским потребителям", - сказала политик РИА Новости.Если говорить о России, то участники саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива "не поддержали идею Байдена открыть антироссийский фронт на Востоке, при этом не осуждая российскую спецоперацию на Украине", подчеркнула Ковитиди.

https://ria.ru/20220716/ssha-1802940863.html

россия

саудовская аравия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, россия, джо байден, саудовская аравия