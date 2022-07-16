https://ria.ru/20220716/minoborony-1802927781.html

ВС России с начала спецоперации уничтожили 1557 украинских беспилотников

ВС России с начала спецоперации уничтожили 1557 украинских беспилотников - РИА Новости, 16.07.2022

ВС России с начала спецоперации уничтожили 1557 украинских беспилотников

Российские войска уничтожили с начала военной спецоперации на Украине более 8 тысяч единиц броне- и автомобильной техники, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T13:36

2022-07-16T13:36

2022-07-16T15:50

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

игорь конашенков

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские войска уничтожили с начала военной спецоперации на Украине более 8 тысяч единиц броне- и автомобильной техники, сообщило в субботу Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 256 самолетов, 139 вертолетов, 1557 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4073 танка и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3149 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4364 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщило Минобороны.

https://ria.ru/20220716/minoborony-1802927076.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков