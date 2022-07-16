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ВС России с начала спецоперации уничтожили 1557 украинских беспилотников - РИА Новости, 16.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220716/minoborony-1802927781.html
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1557 украинских беспилотников
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1557 украинских беспилотников - РИА Новости, 16.07.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1557 украинских беспилотников
Российские войска уничтожили с начала военной спецоперации на Украине более 8 тысяч единиц броне- и автомобильной техники, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T13:36
2022-07-16T15:50
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
игорь конашенков
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские войска уничтожили с начала военной спецоперации на Украине более 8 тысяч единиц броне- и автомобильной техники, сообщило в субботу Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 256 самолетов, 139 вертолетов, 1557 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4073 танка и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3149 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4364 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщило Минобороны.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков
13:36 16.07.2022 (обновлено: 15:50 16.07.2022)
 
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1557 украинских беспилотников

Российские войска уничтожили с начала спецоперации более 8 тысяч единиц бронетехники ВСУ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на борту вертолет Ми-8 ВКС РФ, сопровождающего колонну российской военной техники на Украине
Военнослужащий на борту вертолет Ми-8 ВКС РФ, сопровождающего колонну российской военной техники на Украине - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащий на борту вертолет Ми-8 ВКС РФ, сопровождающего колонну российской военной техники на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские войска уничтожили с начала военной спецоперации на Украине более 8 тысяч единиц броне- и автомобильной техники, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 256 самолетов, 139 вертолетов, 1557 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4073 танка и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3149 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4364 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщило Минобороны.
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