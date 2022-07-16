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ВС России поразили 15 украинских подразделений гаубиц "Гиацинт-Б" - РИА Новости, 16.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВС России поразили 15 украинских подразделений гаубиц "Гиацинт-Б"
ВС России поразили 15 украинских подразделений гаубиц "Гиацинт-Б" - РИА Новости, 16.07.2022
ВС России поразили 15 украинских подразделений гаубиц "Гиацинт-Б"
В ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили два взвода украинских реактивных систем залпового огня, 15 подразделений гаубиц "Гиацинт-Б" и... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T13:26
2022-07-16T14:21
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили два взвода украинских реактивных систем залпового огня, 15 подразделений гаубиц "Гиацинт-Б" и артиллерийских орудий Д-30 на территории ДНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
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в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
13:26 16.07.2022 (обновлено: 14:21 16.07.2022)
 
ВС России поразили 15 украинских подразделений гаубиц "Гиацинт-Б"

Минобороны: ВС поразили 15 украинских подразделений гаубиц "Гиацинт-Б" и орудий Д-30

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили два взвода украинских реактивных систем залпового огня, 15 подразделений гаубиц "Гиацинт-Б" и артиллерийских орудий Д-30 на территории ДНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"В рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода реактивных систем залпового огня, 15 подразделений гаубиц "Гиацинт-Б" и артиллерийских орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Серебрянка, Северск, Артемовск, Авдеевка и Георгиевка Донецкой Народной Республики, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 73-х районах", - сообщили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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