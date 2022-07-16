ВС России поразили 15 украинских подразделений гаубиц "Гиацинт-Б"

"В рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода реактивных систем залпового огня, 15 подразделений гаубиц "Гиацинт-Б" и артиллерийских орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Серебрянка, Северск, Артемовск, Авдеевка и Георгиевка Донецкой Народной Республики, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 73-х районах", - сообщили в Минобороны РФ.