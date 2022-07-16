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ВС России поразили 15 украинских подразделений гаубиц "Гиацинт-Б"
ВС России поразили 15 украинских подразделений гаубиц "Гиацинт-Б" - РИА Новости, 16.07.2022
ВС России поразили 15 украинских подразделений гаубиц "Гиацинт-Б"
В ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили два взвода украинских реактивных систем залпового огня, 15 подразделений гаубиц "Гиацинт-Б" и... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T13:26
2022-07-16T13:26
2022-07-16T14:21
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили два взвода украинских реактивных систем залпового огня, 15 подразделений гаубиц "Гиацинт-Б" и артиллерийских орудий Д-30 на территории ДНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
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в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
13:26 16.07.2022 (обновлено: 14:21 16.07.2022)
ВС России поразили 15 украинских подразделений гаубиц "Гиацинт-Б"
Минобороны: ВС поразили 15 украинских подразделений гаубиц "Гиацинт-Б" и орудий Д-30