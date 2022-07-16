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Российские силы поразили 21 пункт управления и пять складов боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 16.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220716/minoborony-1802926128.html
Российские силы поразили 21 пункт управления и пять складов боеприпасов ВСУ
Российские силы поразили 21 пункт управления и пять складов боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 16.07.2022
Российские силы поразили 21 пункт управления и пять складов боеприпасов ВСУ
Российская авиация и артиллерия поразили за сутки 21 пункт управления и пять складов с боеприпасами украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ,... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T13:26
2022-07-16T14:23
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия поразили за сутки 21 пункт управления и пять складов с боеприпасами украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражен: 21 пункт управления, пять складов с боеприпасами, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах", - говорится в документе.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
13:26 16.07.2022 (обновлено: 14:23 16.07.2022)
 
Российские силы поразили 21 пункт управления и пять складов боеприпасов ВСУ

Авиация и артиллерия ВС России поразили 21 пункт управления и пять складов боеприпасов ВСУ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия поразили за сутки 21 пункт управления и пять складов с боеприпасами украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражен: 21 пункт управления, пять складов с боеприпасами, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах", - говорится в документе.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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