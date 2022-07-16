https://ria.ru/20220716/minoborony-1802926128.html

Российские силы поразили 21 пункт управления и пять складов боеприпасов ВСУ

Российские силы поразили 21 пункт управления и пять складов боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 16.07.2022

Российские силы поразили 21 пункт управления и пять складов боеприпасов ВСУ

Российская авиация и артиллерия поразили за сутки 21 пункт управления и пять складов с боеприпасами украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ,... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T13:26

2022-07-16T13:26

2022-07-16T14:23

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791386482_0:87:3148:1858_1920x0_80_0_0_d76149c6c635a5022d00c5140d46dfe8.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия поразили за сутки 21 пункт управления и пять складов с боеприпасами украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражен: 21 пункт управления, пять складов с боеприпасами, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220716/minoborony-1802925024.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины