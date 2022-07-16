https://ria.ru/20220716/minoborony-1802925315.html

ВС России фактически уничтожили 115-ю бригаду ВСУ, заявили в Минобороны

ВС России фактически уничтожили 115-ю бригаду ВСУ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 16.07.2022

ВС России фактически уничтожили 115-ю бригаду ВСУ, заявили в Минобороны

Вооруженные силы России фактически уничтожили 115-ю бригаду Украины, действовавшую на северском направлении, сообщили журналистам в субботу в Минобороны. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T13:19

2022-07-16T13:19

2022-07-16T20:04

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

войска воздушно-космической обороны

россия

северск

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797467250_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_6e2876b94ed08008cc9a965537b30595.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России фактически уничтожили 115-ю бригаду Украины, действовавшую на северском направлении, сообщили журналистам в субботу в Минобороны."В результате высокоточных ударов ВКС России фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на Северском направлении. Только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек", — сказали в ведомстве.Там отметили, что "для доукомплектования бригады в срочном порядке мобилизуют жителей Северска, Николаевки и других близлежащих населенных пунктов, находящихся под контролем украинской армии".

https://ria.ru/20220716/vks-1802924798.html

россия

северск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, войска воздушно-космической обороны, россия, северск, министерство обороны рф (минобороны рф)