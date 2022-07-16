https://ria.ru/20220716/minoborony-1802925315.html
ВС России фактически уничтожили 115-ю бригаду ВСУ, заявили в Минобороны
ВС России фактически уничтожили 115-ю бригаду ВСУ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 16.07.2022
ВС России фактически уничтожили 115-ю бригаду ВСУ, заявили в Минобороны
Вооруженные силы России фактически уничтожили 115-ю бригаду Украины, действовавшую на северском направлении, сообщили журналистам в субботу в Минобороны. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T13:19
2022-07-16T13:19
2022-07-16T20:04
специальная военная операция на украине
в мире
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войска воздушно-космической обороны
россия
северск
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России фактически уничтожили 115-ю бригаду Украины, действовавшую на северском направлении, сообщили журналистам в субботу в Минобороны."В результате высокоточных ударов ВКС России фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на Северском направлении. Только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек", — сказали в ведомстве.Там отметили, что "для доукомплектования бригады в срочном порядке мобилизуют жителей Северска, Николаевки и других близлежащих населенных пунктов, находящихся под контролем украинской армии".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, войска воздушно-космической обороны, россия, северск, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:19 16.07.2022 (обновлено: 20:04 16.07.2022)
ВС России фактически уничтожили 115-ю бригаду ВСУ, заявили в Минобороны
Минобороны: ВС России фактически уничтожили 115-ю бригаду ВСУ на северском направлении