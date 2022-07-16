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ВС России фактически уничтожили 115-ю бригаду ВСУ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 16.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220716/minoborony-1802925315.html
ВС России фактически уничтожили 115-ю бригаду ВСУ, заявили в Минобороны
ВС России фактически уничтожили 115-ю бригаду ВСУ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 16.07.2022
ВС России фактически уничтожили 115-ю бригаду ВСУ, заявили в Минобороны
Вооруженные силы России фактически уничтожили 115-ю бригаду Украины, действовавшую на северском направлении, сообщили журналистам в субботу в Минобороны. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T13:19
2022-07-16T20:04
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
войска воздушно-космической обороны
россия
северск
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России фактически уничтожили 115-ю бригаду Украины, действовавшую на северском направлении, сообщили журналистам в субботу в Минобороны."В результате высокоточных ударов ВКС России фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на Северском направлении. Только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек", — сказали в ведомстве.Там отметили, что "для доукомплектования бригады в срочном порядке мобилизуют жителей Северска, Николаевки и других близлежащих населенных пунктов, находящихся под контролем украинской армии".
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россия
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в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, войска воздушно-космической обороны, россия, северск, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:19 16.07.2022 (обновлено: 20:04 16.07.2022)
 
ВС России фактически уничтожили 115-ю бригаду ВСУ, заявили в Минобороны

Минобороны: ВС России фактически уничтожили 115-ю бригаду ВСУ на северском направлении

© РИА НовостиАвиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции
Авиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости
Авиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России фактически уничтожили 115-ю бригаду Украины, действовавшую на северском направлении, сообщили журналистам в субботу в Минобороны.
"В результате высокоточных ударов ВКС России фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на Северском направлении. Только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек", — сказали в ведомстве.
Там отметили, что "для доукомплектования бригады в срочном порядке мобилизуют жителей Северска, Николаевки и других близлежащих населенных пунктов, находящихся под контролем украинской армии".
Истребители Су-35 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
Вчера, 13:17Специальная военная операция на Украине
Авиация ВКС в воздушном бою уничтожила три украинских самолета
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВойска воздушно-космической обороныРоссияСеверскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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