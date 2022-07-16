19:55 16.07.2022 (обновлено: 22:13 16.07.2022)
Мантуров провел совещание по импортозамещению на Нижегородском заводе
Вице-премьер России Мантуров провел совещание по импортозамещению на Нижегородском заводе
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров участвует в бизнес-диалоге "Россия - Египет" на ПМЭФ-2022
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров участвует в бизнес-диалоге "Россия - Египет" на ПМЭФ-2022. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел заседание комитета совета директоров "Газпром" по импортозамещению и технологическому развитию на базе Нижегородского завода 70-летия Победы, сообщает Минпромторг России в своем Telegram-канале.
"Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров посетил совместно с главой Нижегородской области Глебом Никитиным производственную площадку АО "Нижегородский завод 70-летия Победы", который входит в Концерн ВКО "Алмаз – Антей"… На базе предприятия Денис Мантуров также провел заседание комитета совета директоров ПАО "Газпром" по импортозамещению и технологическому развитию", - говорится в сообщении.
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После совещания Мантуров ознакомился с производственными мощностями завода и разрабатываемым высокотехнологичным оборудованием для различных отраслей промышленности, в том числе нефтегазовой.
Также вице-премьер РФ посетил нижегородский завод "Буревестник". Предприятие специализируется на научно-конструкторской и производственной деятельности по ствольному артиллерийскому вооружению для Сухопутных войск и Военно-морского флота России. Мантурову продемонстрировали образцы военной и гражданской техники.
"На заводе глава Минпромторга провел совещание по вопросам исполнения опытно-конструкторских работ по перспективным изделиям ОПК", - подчеркивается в сообщении.
Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, на Нижегородском заводе 70-летия Победы Мантурову также продемонстрировали полнофункциональный прототип электрокроссовера "E-Neva", разработанный АО "Обуховский завод" (входит в Концерн ВКО "Алмаз – Антей").