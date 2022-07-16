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Мантуров провел совещание по импортозамещению на Нижегородском заводе - РИА Новости, 16.07.2022
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Мантуров провел совещание по импортозамещению на Нижегородском заводе
Мантуров провел совещание по импортозамещению на Нижегородском заводе - РИА Новости, 16.07.2022
Мантуров провел совещание по импортозамещению на Нижегородском заводе
Вице-премьер РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел заседание комитета совета директоров "Газпром" по импортозамещению и... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T19:55
2022-07-16T22:13
экономика
технологии
россия
нижегородская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел заседание комитета совета директоров "Газпром" по импортозамещению и технологическому развитию на базе Нижегородского завода 70-летия Победы, сообщает Минпромторг России в своем Telegram-канале."Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров посетил совместно с главой Нижегородской области Глебом Никитиным производственную площадку АО "Нижегородский завод 70-летия Победы", который входит в Концерн ВКО "Алмаз – Антей"… На базе предприятия Денис Мантуров также провел заседание комитета совета директоров ПАО "Газпром" по импортозамещению и технологическому развитию", - говорится в сообщении.После совещания Мантуров ознакомился с производственными мощностями завода и разрабатываемым высокотехнологичным оборудованием для различных отраслей промышленности, в том числе нефтегазовой.Также вице-премьер РФ посетил нижегородский завод "Буревестник". Предприятие специализируется на научно-конструкторской и производственной деятельности по ствольному артиллерийскому вооружению для Сухопутных войск и Военно-морского флота России. Мантурову продемонстрировали образцы военной и гражданской техники."На заводе глава Минпромторга провел совещание по вопросам исполнения опытно-конструкторских работ по перспективным изделиям ОПК", - подчеркивается в сообщении.Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, на Нижегородском заводе 70-летия Победы Мантурову также продемонстрировали полнофункциональный прототип электрокроссовера "E-Neva", разработанный АО "Обуховский завод" (входит в Концерн ВКО "Алмаз – Антей").
https://ria.ru/20220715/minpromtorg-1802775767.html
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экономика, технологии, россия, нижегородская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
19:55 16.07.2022 (обновлено: 22:13 16.07.2022)
 
Мантуров провел совещание по импортозамещению на Нижегородском заводе

Вице-премьер России Мантуров провел совещание по импортозамещению на Нижегородском заводе

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров участвует в бизнес-диалоге "Россия - Египет" на ПМЭФ-2022
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров участвует в бизнес-диалоге Россия - Египет на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров участвует в бизнес-диалоге "Россия - Египет" на ПМЭФ-2022. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел заседание комитета совета директоров "Газпром" по импортозамещению и технологическому развитию на базе Нижегородского завода 70-летия Победы, сообщает Минпромторг России в своем Telegram-канале.
"Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров посетил совместно с главой Нижегородской области Глебом Никитиным производственную площадку АО "Нижегородский завод 70-летия Победы", который входит в Концерн ВКО "Алмаз – Антей"… На базе предприятия Денис Мантуров также провел заседание комитета совета директоров ПАО "Газпром" по импортозамещению и технологическому развитию", - говорится в сообщении.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 16:22
Мантуров назвал новые цели Минпромторга
После совещания Мантуров ознакомился с производственными мощностями завода и разрабатываемым высокотехнологичным оборудованием для различных отраслей промышленности, в том числе нефтегазовой.
Также вице-премьер РФ посетил нижегородский завод "Буревестник". Предприятие специализируется на научно-конструкторской и производственной деятельности по ствольному артиллерийскому вооружению для Сухопутных войск и Военно-морского флота России. Мантурову продемонстрировали образцы военной и гражданской техники.
"На заводе глава Минпромторга провел совещание по вопросам исполнения опытно-конструкторских работ по перспективным изделиям ОПК", - подчеркивается в сообщении.
Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, на Нижегородском заводе 70-летия Победы Мантурову также продемонстрировали полнофункциональный прототип электрокроссовера "E-Neva", разработанный АО "Обуховский завод" (входит в Концерн ВКО "Алмаз – Антей").
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
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ЭкономикаТехнологииРоссияНижегородская областьМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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