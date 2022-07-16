Рейтинг@Mail.ru
ВС России обезвредили более 63 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 16.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220716/lnr-1802981568.html
ВС России обезвредили более 63 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
ВС России обезвредили более 63 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 16.07.2022
ВС России обезвредили более 63 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Отряды разминирования ВС и МЧС России проверили 4 040,89 га территории, обезвредили 63 474 взрывоопасный предмет в ДНР и ЛНР, заявил в субботу руководитель... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T21:35
2022-07-16T21:35
в мире
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801725639_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_888c67189547ec1ae4008477a5134fa0.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Отряды разминирования ВС и МЧС России проверили 4 040,89 га территории, обезвредили 63 474 взрывоопасный предмет в ДНР и ЛНР, заявил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев сообщил, что отряды разминирования Вооруженных сил и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов."Всего проверено 4 040,89 га территории (в том числе за сутки – 35,17 га); 39 зданий (из них 13 социально значимых объектов); четыре моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 63 474 взрывоопасных предмета, в том числе за сутки – 3 153", - заявил Мизинцев.
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801725639_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_5aefbb2476c879f44e161afcf39134f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:35 16.07.2022
 
ВС России обезвредили более 63 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

Минобороны: ВС России обезвредили более 63 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ
Военнослужащий подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащий подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Отряды разминирования ВС и МЧС России проверили 4 040,89 га территории, обезвредили 63 474 взрывоопасный предмет в ДНР и ЛНР, заявил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Мизинцев сообщил, что отряды разминирования Вооруженных сил и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов.
"Всего проверено 4 040,89 га территории (в том числе за сутки – 35,17 га); 39 зданий (из них 13 социально значимых объектов); четыре моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 63 474 взрывоопасных предмета, в том числе за сутки – 3 153", - заявил Мизинцев.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:15Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.07.2022
Инфографика
Посмотреть
 
В миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала