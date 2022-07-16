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ВС России обезвредили более 63 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
ВС России обезвредили более 63 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 16.07.2022
ВС России обезвредили более 63 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Отряды разминирования ВС и МЧС России проверили 4 040,89 га территории, обезвредили 63 474 взрывоопасный предмет в ДНР и ЛНР, заявил в субботу руководитель... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T21:35
2022-07-16T21:35
2022-07-16T21:35
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россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Отряды разминирования ВС и МЧС России проверили 4 040,89 га территории, обезвредили 63 474 взрывоопасный предмет в ДНР и ЛНР, заявил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев сообщил, что отряды разминирования Вооруженных сил и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов."Всего проверено 4 040,89 га территории (в том числе за сутки – 35,17 га); 39 зданий (из них 13 социально значимых объектов); четыре моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 63 474 взрывоопасных предмета, в том числе за сутки – 3 153", - заявил Мизинцев.
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в мире, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВС России обезвредили более 63 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Минобороны: ВС России обезвредили более 63 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР