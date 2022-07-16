https://ria.ru/20220716/leps-1802359565.html

Биография Григория Лепса

Биография Григория Лепса - РИА Новости, 16.07.2022

Биография Григория Лепса

Российский певец и автор-исполнитель, народный артист РФ Григорий Викторович Лепс (настоящая фамилия Лепсверидзе) родился 16 июля 1962 года в Сочи... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T00:23

2022-07-16T00:23

2022-07-16T00:23

справки

сочи

григорий лепс

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Российский певец и автор-исполнитель, народный артист РФ Григорий Викторович Лепс (настоящая фамилия Лепсверидзе) родился 16 июля 1962 года в Сочи (Краснодарский край). С детства увлекался футболом и музыкой. Пел и играл на барабанах в школьном ансамбле.В 1981 году окончил музыкальное училище по классу ударных инструментов.Воинскую службу проходил в Хабаровске.В конце 1980-х был солистом группы "Индекс-398", пел в ресторанах.В 1992 году Григорий Лепс переехал в Москву. В 1994 году записал первый альбом "Храни вас Бог" (1995), песня из которого "Натали" стала хитом.В 1997 году вышел альбом "Целая жизнь", тогда же Лепс принял участие в "Песне года" с композицией "Раздумья мои". В 1998 году выступил на "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой с песней "Все равно увижу".В 2000 году вышел альбом "Спасибо, люди". Были сняты клипы "Крыса", "Ну и что", "Шелест" и "Первый день рождения". В 2002 году Лепс выпустил альбом "На струнах дождя", были сняты видеоклипы на песни "Я верю, я дождусь", "Рюмка водки на столе". Последняя стала хитом и лидером русскоязычного караоке. В 2004 году певец записал альбом "Парус" из песен Владимира Высоцкого в аранжировке композитора Евгения Кобылянского, снял клип на песню "Парус". В 2005 году певец выпустил первый сборник "Избранное… 10 лет". В мае 2006 года был записан альбом "Лабиринт", сняты клипы "Вьюга", "Она" и "Лабиринт", а в ноябре – альбом "В центре Земли".В 2007 году вышли сборники "Я – живой!" с видеоклипами и "Вся жизнь моя – дорога…" с лучшими песнями.В ноябре 2007 года в Государственном Кремлевском дворце состоялся концерт-презентация нового альбома песен из репертуара Владимира Высоцкого "Второй". В том же году был записан дуэт с Ириной Аллегровой "Я тебе не верю", а в 2008 году – со Стасом Пьехой "Она не твоя".В феврале 2009 года в Кремлевском дворце состоялась презентация новой программы Лепса "Водопад", а в октябре вышел одноименный альбом с 16 новыми композициями.В 2010 году альбом "Водопад" был переиздан и выпущен двойной сборник лучших песен "Берега. Избранное".В феврале-марте 2011 года в столичном Crocus City Hall состоялась презентация альбома Григория Лепса "Пенсне", сняты клипы на композиции "Обернитесь" и "Измены".В июле 2011 года Лепс исполнил дуэтом с группой "Вельвеt" на открытии конкурса "Новая волна-2011" песню "Капитан Арктика", была представлена песня "Судьба-Зима". В декабре 2012 года в Crocus City Hall был презентован альбом "Полный вперед!". В 2013 году в Лондоне (Великобритания) Лепс дал концерт в знаменитом зале Royal Albert Hall.В 2014 году записал песню и снял клип "Господи, дай мне сил", ставшую популярной.В 2015 году в Сочи организовал фестиваль "Рождество на Роза Хутор".В 2017 году вышел новый альбом "ТыЧегоТакойСерьезный" и прошла серия из пяти юбилейных концертов в Crocus City Hall.Осенью 2019 года стартовал тур исполнителя с новой программой "Иди и смотри".В 2020 году Лепс издал проект "Честь Имею! Высоцкий", куда вошли около 90 песен Владимира Высоцкого, записанных под акустическую гитару.В 2021 году в Crocus City Hall состоялась презентация альбома певца "Подмена понятий", ставшего самым большим в его карьере (25 песен).Всего исполнителем выпущено свыше 40 альбомов.Григорий Лепс – активный участник музыкальных программ и телешоу.В 2007 году участвовал в фестивале "Песня года" и "Новые песни о главном". В 2009 году принимал участие в третьем сезоне шоу "Две звезды". В 2015 году был одним из наставников в шоу "Голос" на Первом канале, ведущим в шоу "Главная сцена" на канале "Россия-1".Вокал Лепса звучит в фильмах "Монтана" (2007), "Торговый центр"(2013), "Другой майор Соколов" (2014), "София" (2016), "Годунов (2018-2019).В 2011 году открылся Продюсерский центр Григория Лепса, он работал с такими артистами, как Александр Панайотов, Алина Гросу, Витольд Петровский, COSMOS girls, GRECHANIK, Ромади и др.Певец занимается бизнесом: он владеет собственной торговой маркой очков Leps Optica (Лепс Оптика), караоке-клубом Leps Bar (Лепс Бар), рестораном "Рюмка водки", а также ювелирным домом GL Jewelry.Григорий Лепс – рекордсмен Книги рекордов России в категории "Наибольшее количество православных икон, находящихся в частной коллекции артиста в России". С сентября 2018 года по январь 2019 года в Государственном историческом музее в Москве прошла выставка икон из коллекции Лепса "Предивное художество".Григорий Лепс – Народный артист России (2022), Заслуженный артист Республики Ингушетия (2004). Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2017) и др. Многократный лауреат премий "Шансон года", "Золотой граммофон", "Муз-ТВ", RU.TV и др.Певец был дважды женат, у него четверо детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

сочи

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сочи, григорий лепс