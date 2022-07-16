https://ria.ru/20220716/koronavirus-1802911844.html
В Подмосковье за сутки умерли два пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки умерли два пациента с COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2022
В Подмосковье за сутки умерли два пациента с COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 397 человек, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T11:20
2022-07-16T11:20
2022-07-16T11:20
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 397 человек, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались два человека.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 417 человек.
https://ria.ru/20220716/koronavirus-1802911433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Подмосковье за сутки умерли два пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 397 новых случаев заражения коронавирусом