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В Подмосковье за сутки умерли два пациента с COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220716/koronavirus-1802911844.html
В Подмосковье за сутки умерли два пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки умерли два пациента с COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2022
В Подмосковье за сутки умерли два пациента с COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 397 человек, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T11:20
2022-07-16T11:20
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 397 человек, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались два человека.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 417 человек.
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московская область (подмосковье), здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:20 16.07.2022
 
В Подмосковье за сутки умерли два пациента с COVID-19

В Подмосковье за сутки выявили 397 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи-реаниматологи в "красной зоне" больницы
Врачи-реаниматологи в красной зоне больницы - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врачи-реаниматологи в "красной зоне" больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 397 человек, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф.
По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались два человека.
Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 417 человек.
Медицинские работники оказывают помощь пациенту с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
Вчера, 11:15Распространение коронавируса
В Москве за сутки госпитализировали 154 пациента с COVID-19
 
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