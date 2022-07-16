https://ria.ru/20220716/koronavirus-1802911844.html

В Подмосковье за сутки умерли два пациента с COVID-19

В Подмосковье за сутки умерли два пациента с COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2022

В Подмосковье за сутки умерли два пациента с COVID-19

Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 397 человек, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T11:20

2022-07-16T11:20

2022-07-16T11:20

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

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общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 397 человек, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались два человека.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 417 человек.

https://ria.ru/20220716/koronavirus-1802911433.html

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии