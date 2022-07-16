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В Москве за сутки госпитализировали 154 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220716/koronavirus-1802911433.html
В Москве за сутки госпитализировали 154 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 154 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2022
В Москве за сутки госпитализировали 154 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 975 случаев COVID-19, девять человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T11:15
2022-07-16T11:15
распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 975 случаев COVID-19, девять человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 975, госпитализировано 154 человека, выздоровело 585 человек, 9 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 860 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 787 143 случая коронавируса, выздоровели 2 593 077 человек, умерли 44 312.
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москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, общество
11:15 16.07.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 154 пациента с COVID-19

За сутки в Москве выявили 975 новых случаев COVID-19, девять человек умерли

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники оказывают помощь пациенту с COVID-19
Медицинские работники оказывают помощь пациенту с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники оказывают помощь пациенту с COVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 975 случаев COVID-19, девять человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 975, госпитализировано 154 человека, выздоровело 585 человек, 9 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 860 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 787 143 случая коронавируса, выздоровели 2 593 077 человек, умерли 44 312.
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
Вчера, 11:09Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 1314 заболевших COVID-19
 
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