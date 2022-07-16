https://ria.ru/20220716/koronavirus-1802911433.html

В Москве за сутки госпитализировали 154 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 154 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2022

В Москве за сутки госпитализировали 154 пациента с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 975 случаев COVID-19, девять человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T11:15

2022-07-16T11:15

2022-07-16T11:15

распространение коронавируса

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 975 случаев COVID-19, девять человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 975, госпитализировано 154 человека, выздоровело 585 человек, 9 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 860 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 787 143 случая коронавируса, выздоровели 2 593 077 человек, умерли 44 312.

https://ria.ru/20220716/koronavirus-1802911142.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, общество