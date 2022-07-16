https://ria.ru/20220716/koronavirus-1802911142.html
В России за сутки госпитализировали 1314 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1314 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2022
В России за сутки госпитализировали 1314 заболевших COVID-19
За сутки в РФ госпитализированы 1314 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T11:09
2022-07-16T11:09
2022-07-16T11:10
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_7801f4b5c31f66bc9b0c129ac7d9006d.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. За сутки в РФ госпитализированы 1314 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В РФ за сутки выявлено 4 698 новых случаев COVID-19, умер 41 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 4 698 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 41 человек", - говорится в сообщении.В России за сутки от COVID-19 выздоровели 2 879 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 2 879 человек, или на 1,7% меньше в сравнении с 15 июля 2022 года", - говорится в сообщении.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_7fb8908560f90aebc006cd3ce2d2b6c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:09 16.07.2022 (обновлено: 11:10 16.07.2022)
В России за сутки госпитализировали 1314 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 4698 новых случаев COVID-19, выздоровели 2879, умерли 41 человек
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
За сутки в РФ госпитализированы 1314 человек с COVID-19, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Количество госпитализаций за сутки составило 1314 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,8%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 30 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций произошло в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 19 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В РФ за сутки выявлено 4 698 новых случаев COVID-19, умер 41 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выявлено 4 698 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 41 человек", - говорится в сообщении.
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 2 879 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровело за сутки 2 879 человек, или на 1,7% меньше в сравнении с 15 июля 2022 года", - говорится в сообщении.