https://ria.ru/20220716/koronavirus-1802911142.html

В России за сутки госпитализировали 1314 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1314 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2022

В России за сутки госпитализировали 1314 заболевших COVID-19

За сутки в РФ госпитализированы 1314 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T11:09

2022-07-16T11:09

2022-07-16T11:10

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. За сутки в РФ госпитализированы 1314 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В РФ за сутки выявлено 4 698 новых случаев COVID-19, умер 41 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 4 698 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 41 человек", - говорится в сообщении.В России за сутки от COVID-19 выздоровели 2 879 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 2 879 человек, или на 1,7% меньше в сравнении с 15 июля 2022 года", - говорится в сообщении.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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