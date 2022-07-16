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ВСУ оборудовали позиции пулеметов и ПЗРК в жилых домах Харькова

ВСУ оборудовали позиции пулеметов и ПЗРК в жилых домах Харькова - РИА Новости, 16.07.2022

ВСУ оборудовали позиции пулеметов и ПЗРК в жилых домах Харькова

Украинские вооруженные формирования оборудовали позиции крупнокалиберных пулеметов и переносных зенитных ракетных комплексов в многоквартирных домах Харькова,... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T21:39

2022-07-16T21:39

2022-07-16T21:39

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харьков

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования оборудовали позиции крупнокалиберных пулеметов и переносных зенитных ракетных комплексов в многоквартирных домах Харькова, сообщил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове на нижних и верхних этажах, крышах многоквартирных жилых домов по улице Пушкинская украинскими вооруженными формированиями оборудованы позиции крупнокалиберных пулеметов и расчетов ПЗРК, а также склады боеприпасов", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.

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