https://ria.ru/20220716/iran-1802951515.html

Саудовский наследный принц призвал Иран к сотрудничеству

Саудовский наследный принц призвал Иран к сотрудничеству - РИА Новости, 16.07.2022

Саудовский наследный принц призвал Иран к сотрудничеству

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман призвал Иран к сотрудничеству с арабскими странами региона без вмешательства в дела других стран. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T16:23

2022-07-16T16:23

2022-07-16T16:24

в мире

цены на нефть

джо байден

иран

саудовская аравия

персидский залив

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ДОХА, 16 июл - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман призвал Иран к сотрудничеству с арабскими странами региона без вмешательства в дела других стран."Мы призываем Иран как страну-соседа сотрудничать со странами региона, чтобы быть частью общего видения, придерживаясь принципов соблюдения международного права, невмешательства во внутренние дела других стран с необходимостью сотрудничества с Международным атомным энергетическим агентством", - сказал бен Салман на открытии саммита глав государств Персидского залива и США, которое транслировали арабские телеканалы.В субботу лидеры шести стран Персидского залива, Египта, Иордании, Ирака собрались на региональный саммит в Саудовской Аравии, в котором также принял участие президент США Джо Байден, приехавший в первый раз с визитом в регион в этой должности.

https://ria.ru/20220715/ugrozy-1802880818.html

иран

саудовская аравия

персидский залив

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в мире, цены на нефть, джо байден, иран, саудовская аравия, персидский залив