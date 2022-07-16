https://ria.ru/20220716/iran-1802951515.html
Саудовский наследный принц призвал Иран к сотрудничеству
Саудовский наследный принц призвал Иран к сотрудничеству - РИА Новости, 16.07.2022
Саудовский наследный принц призвал Иран к сотрудничеству
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман призвал Иран к сотрудничеству с арабскими странами региона без вмешательства в дела других стран. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T16:23
2022-07-16T16:23
2022-07-16T16:24
в мире
цены на нефть
джо байден
иран
саудовская аравия
персидский залив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155639/31/1556393117_0:89:3001:1777_1920x0_80_0_0_812d08c03d09a46661dd385897d5e47a.jpg
ДОХА, 16 июл - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман призвал Иран к сотрудничеству с арабскими странами региона без вмешательства в дела других стран."Мы призываем Иран как страну-соседа сотрудничать со странами региона, чтобы быть частью общего видения, придерживаясь принципов соблюдения международного права, невмешательства во внутренние дела других стран с необходимостью сотрудничества с Международным атомным энергетическим агентством", - сказал бен Салман на открытии саммита глав государств Персидского залива и США, которое транслировали арабские телеканалы.В субботу лидеры шести стран Персидского залива, Египта, Иордании, Ирака собрались на региональный саммит в Саудовской Аравии, в котором также принял участие президент США Джо Байден, приехавший в первый раз с визитом в регион в этой должности.
https://ria.ru/20220715/ugrozy-1802880818.html
иран
саудовская аравия
персидский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155639/31/1556393117_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4520a55efc5c18684f5605838e9ea5b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, джо байден, иран, саудовская аравия, персидский залив
16:23 16.07.2022 (обновлено: 16:24 16.07.2022)
Саудовский наследный принц призвал Иран к сотрудничеству
Саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман призвал Иран к сотрудничеству