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Саудовский наследный принц призвал Иран к сотрудничеству - РИА Новости, 16.07.2022
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Саудовский наследный принц призвал Иран к сотрудничеству
Саудовский наследный принц призвал Иран к сотрудничеству - РИА Новости, 16.07.2022
Саудовский наследный принц призвал Иран к сотрудничеству
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман призвал Иран к сотрудничеству с арабскими странами региона без вмешательства в дела других стран. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T16:23
2022-07-16T16:24
в мире
цены на нефть
джо байден
иран
саудовская аравия
персидский залив
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ДОХА, 16 июл - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман призвал Иран к сотрудничеству с арабскими странами региона без вмешательства в дела других стран."Мы призываем Иран как страну-соседа сотрудничать со странами региона, чтобы быть частью общего видения, придерживаясь принципов соблюдения международного права, невмешательства во внутренние дела других стран с необходимостью сотрудничества с Международным атомным энергетическим агентством", - сказал бен Салман на открытии саммита глав государств Персидского залива и США, которое транслировали арабские телеканалы.В субботу лидеры шести стран Персидского залива, Египта, Иордании, Ирака собрались на региональный саммит в Саудовской Аравии, в котором также принял участие президент США Джо Байден, приехавший в первый раз с визитом в регион в этой должности.
https://ria.ru/20220715/ugrozy-1802880818.html
иран
саудовская аравия
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в мире, цены на нефть, джо байден, иран, саудовская аравия, персидский залив
16:23 16.07.2022 (обновлено: 16:24 16.07.2022)
 
Саудовский наследный принц призвал Иран к сотрудничеству

Саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман призвал Иран к сотрудничеству

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМухаммед Бен Сальман
Мухаммед Бен Сальман - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Мухаммед Бен Сальман. Архивное фото
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ДОХА, 16 июл - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман призвал Иран к сотрудничеству с арабскими странами региона без вмешательства в дела других стран.
"Мы призываем Иран как страну-соседа сотрудничать со странами региона, чтобы быть частью общего видения, придерживаясь принципов соблюдения международного права, невмешательства во внутренние дела других стран с необходимостью сотрудничества с Международным атомным энергетическим агентством", - сказал бен Салман на открытии саммита глав государств Персидского залива и США, которое транслировали арабские телеканалы.
В субботу лидеры шести стран Персидского залива, Египта, Иордании, Ирака собрались на региональный саммит в Саудовской Аравии, в котором также принял участие президент США Джо Байден, приехавший в первый раз с визитом в регион в этой должности.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 23:39
Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах в адрес Саудовской Аравии
 
В миреЦены на нефтьДжо БайденИранСаудовская АравияПерсидский залив
 
 
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