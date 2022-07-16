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В Госдуме дали совет потерявшим активы на Западе бизнесменам
В Госдуме дали совет потерявшим активы на Западе бизнесменам - РИА Новости, 16.07.2022
В Госдуме дали совет потерявшим активы на Западе бизнесменам
Пострадавшие от западных санкций российские бизнесмены должны начать вкладывать свои деньги в экономику РФ, считает председатель комитета Госдумы по... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T07:43
2022-07-16T07:43
2022-07-16T07:43
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пострадавшие от западных санкций российские бизнесмены должны начать вкладывать свои деньги в экономику РФ, считает председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.Он выразил недоумение по поводу того, что у российских бизнесменов виллы, яхты, зарубежные футбольные, хоккейные, баскетбольные клубы."Ну, что, разве у нас в стране нечем развлечься, нечем заняться?", — заключил председатель думского комитета по экономической политике.
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экономика, москва, россия, максим топилин, инвестиции, госдума рф
В Госдуме дали совет потерявшим активы на Западе бизнесменам
Депутат Топилин: потерявшим активы на Западе бизнесменам нужно инвестировать в Россию
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пострадавшие от западных санкций российские бизнесмены должны начать вкладывать свои деньги в экономику РФ, считает председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
"Да, сейчас многое меняется, надеюсь, что наши бизнесмены, кто потерял за последние месяцы недвижимость, активы за границей, начнут организовывать бизнес в России, вкладывать свои деньги в стране. Других вариантов, по-моему, у них просто нет ", — заявил он РИА Новости.
Он выразил недоумение по поводу того, что у российских бизнесменов виллы, яхты, зарубежные футбольные, хоккейные, баскетбольные клубы.
"Ну, что, разве у нас в стране нечем развлечься, нечем заняться?", — заключил председатель думского комитета по экономической политике.