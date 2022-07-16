https://ria.ru/20220716/investitsii-1802894928.html

В Госдуме дали совет потерявшим активы на Западе бизнесменам

В Госдуме дали совет потерявшим активы на Западе бизнесменам - РИА Новости, 16.07.2022

В Госдуме дали совет потерявшим активы на Западе бизнесменам

Пострадавшие от западных санкций российские бизнесмены должны начать вкладывать свои деньги в экономику РФ, считает председатель комитета Госдумы по... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T07:43

2022-07-16T07:43

2022-07-16T07:43

экономика

москва

россия

максим топилин

инвестиции

госдума рф

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пострадавшие от западных санкций российские бизнесмены должны начать вкладывать свои деньги в экономику РФ, считает председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.Он выразил недоумение по поводу того, что у российских бизнесменов виллы, яхты, зарубежные футбольные, хоккейные, баскетбольные клубы."Ну, что, разве у нас в стране нечем развлечься, нечем заняться?", — заключил председатель думского комитета по экономической политике.

https://ria.ru/20220712/sanktsii-1801739648.html

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экономика, москва, россия, максим топилин, инвестиции, госдума рф