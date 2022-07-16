МО: из опасных районов Украины и Донбасса эвакуировали 28,4 тысячи человек
Минобороны: из опасных районов Украины и Донбасса эвакуировали 28,4 тысячи человек
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкВоеннослужащие эвакуируют мирных жителей из примыкающих к территории завода "Азот" домов в Северодонецке
Военнослужащие эвакуируют мирных жителей из примыкающих к территории завода "Азот" домов в Северодонецке. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Еще 28,4 тысячи человек, в том числе 5,1 тысячи детей, за минувшие сутки эвакуировали в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 28 тысяч 424 человека, в том числе 5148 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 миллиона 612 тысячи 747 человек, из которых 412 тысячи 553 ребенка", - сказал Мизинцев на брифинге в субботу.
По его словам, госграницу РФ пересекли 417 тысячи 210 личных автомобилей, в том числе за сутки – 5 150.