https://ria.ru/20220716/evakuatsiya-1802981985.html

МО: из опасных районов Украины и Донбасса эвакуировали 28,4 тысячи человек

МО: из опасных районов Украины и Донбасса эвакуировали 28,4 тысячи человек - РИА Новости, 16.07.2022

МО: из опасных районов Украины и Донбасса эвакуировали 28,4 тысячи человек

Еще 28,4 тысячи человек, в том числе 5,1 тысячи детей, за минувшие сутки эвакуировали в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил руководитель... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T21:38

2022-07-16T21:38

2022-07-16T21:38

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

россия

украина

донбасс

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Еще 28,4 тысячи человек, в том числе 5,1 тысячи детей, за минувшие сутки эвакуировали в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 28 тысяч 424 человека, в том числе 5148 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 миллиона 612 тысячи 747 человек, из которых 412 тысячи 553 ребенка", - сказал Мизинцев на брифинге в субботу.По его словам, госграницу РФ пересекли 417 тысячи 210 личных автомобилей, в том числе за сутки – 5 150.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

донбасс

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, россия, украина, донбасс