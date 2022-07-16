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МО: из опасных районов Украины и Донбасса эвакуировали 28,4 тысячи человек - РИА Новости, 16.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220716/evakuatsiya-1802981985.html
МО: из опасных районов Украины и Донбасса эвакуировали 28,4 тысячи человек
МО: из опасных районов Украины и Донбасса эвакуировали 28,4 тысячи человек - РИА Новости, 16.07.2022
МО: из опасных районов Украины и Донбасса эвакуировали 28,4 тысячи человек
Еще 28,4 тысячи человек, в том числе 5,1 тысячи детей, за минувшие сутки эвакуировали в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил руководитель... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T21:38
2022-07-16T21:38
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Еще 28,4 тысячи человек, в том числе 5,1 тысячи детей, за минувшие сутки эвакуировали в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 28 тысяч 424 человека, в том числе 5148 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 миллиона 612 тысячи 747 человек, из которых 412 тысячи 553 ребенка", - сказал Мизинцев на брифинге в субботу.По его словам, госграницу РФ пересекли 417 тысячи 210 личных автомобилей, в том числе за сутки – 5 150.
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россия
украина
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здоровье - общество, россия, украина, донбасс
21:38 16.07.2022
 
МО: из опасных районов Украины и Донбасса эвакуировали 28,4 тысячи человек

Минобороны: из опасных районов Украины и Донбасса эвакуировали 28,4 тысячи человек

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкВоеннослужащие эвакуируют мирных жителей из примыкающих к территории завода "Азот" домов в Северодонецке
Военнослужащие эвакуируют мирных жителей из примыкающих к территории завода Азот домов в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Военнослужащие эвакуируют мирных жителей из примыкающих к территории завода "Азот" домов в Северодонецке. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Еще 28,4 тысячи человек, в том числе 5,1 тысячи детей, за минувшие сутки эвакуировали в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 28 тысяч 424 человека, в том числе 5148 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 миллиона 612 тысячи 747 человек, из которых 412 тысячи 553 ребенка", - сказал Мизинцев на брифинге в субботу.
По его словам, госграницу РФ пересекли 417 тысячи 210 личных автомобилей, в том числе за сутки – 5 150.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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