https://ria.ru/20220716/ekonomika-1802904973.html
Топилин рассказал, как ускорить экономическое развитие России
Топилин рассказал, как ускорить экономическое развитие России - РИА Новости, 16.07.2022
Топилин рассказал, как ускорить экономическое развитие России
Особые экономические зоны (ОЭЗ) в России являются своего рода реперными точками развития экономики, и на сегодняшний день стоит делать ставку на лучшие из них... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T09:41
2022-07-16T09:41
2022-07-16T09:42
экономика
россия
липецк
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим топилин
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Особые экономические зоны (ОЭЗ) в России являются своего рода реперными точками развития экономики, и на сегодняшний день стоит делать ставку на лучшие из них для получения быстрого результата, такое мнение высказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин."По данным Минэкономразвития, сегодня это, прежде всего, "Алабуга" в Татарстане, Липецк и Московская область", - добавил Топилин."Ведь именно у лучших должно все быстро получаться, а сейчас, в условиях кризиса, нам нужен быстрый результат... Лучшим ОЭЗ необходимо создавать сейчас условия для быстрого импортозамещения, поддерживать их льготной ставкой, предоставлять им дополнительные стимулы, давать возможность экспериментировать. Не сомневаюсь, что в этом случае туда потекут капиталы", - подчеркнул он.Глава думского комитета призвал действовать быстро, но грамотно и с умом. "Сегодня нам надо не опускать руки, а засучивать рукава... Все стоящие задачи нам вполне по силам", - резюмировал глава думского комитета по экономической политике.
https://ria.ru/20220706/tekhnologii-1800778500.html
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экономика, россия, липецк, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим топилин
09:41 16.07.2022 (обновлено: 09:42 16.07.2022)
Топилин рассказал, как ускорить экономическое развитие России
Топилин предложил сделать ставку на лучшие ОЭЗ для ускорения развития экономики России
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Особые экономические зоны (ОЭЗ) в России являются своего рода реперными точками развития экономики, и на сегодняшний день стоит делать ставку на лучшие из них для получения быстрого результата, такое мнение высказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
"Я считаю, что особые экономические зоны сегодня точно не надо расширять. Их и этак предостаточно, по-моему, более 30. Их следует, с одной стороны, выравнивать, поскольку все ОЭЗ очень разные по своему уровню, а с другой – делать ставку на лучших, кто уже прекрасно зарекомендовал себя, кому мы доверяем", - сказал он.
"По данным Минэкономразвития
, сегодня это, прежде всего, "Алабуга" в Татарстане, Липецк
и Московская область", - добавил Топилин.
"Ведь именно у лучших должно все быстро получаться, а сейчас, в условиях кризиса, нам нужен быстрый результат... Лучшим ОЭЗ необходимо создавать сейчас условия для быстрого импортозамещения, поддерживать их льготной ставкой, предоставлять им дополнительные стимулы, давать возможность экспериментировать. Не сомневаюсь, что в этом случае туда потекут капиталы", - подчеркнул он.
Глава думского комитета призвал действовать быстро, но грамотно и с умом. "Сегодня нам надо не опускать руки, а засучивать рукава... Все стоящие задачи нам вполне по силам", - резюмировал глава думского комитета по экономической политике.