https://ria.ru/20220716/dragon-1802967569.html
Грузовой космический корабль Dragon прибыл на МКС, сообщили в НАСА
Грузовой космический корабль Dragon прибыл на МКС, сообщили в НАСА - РИА Новости, 16.07.2022
Грузовой космический корабль Dragon прибыл на МКС, сообщили в НАСА
Принадлежащий компании SpaceX грузовой космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию (МКС), прямую трансляцию стыковки ведет НАСА. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T18:29
2022-07-16T18:29
2022-07-16T18:29
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наса
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Принадлежащий компании SpaceX грузовой космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию (МКС), прямую трансляцию стыковки ведет НАСА.Многоразовый космический корабль стартовал с Земли на ракете-носителе Falcon 9 вечером в четверг. Стыковка грузовика, для которого это третий полет на МКС, проходит в автоматическом режиме, за ее ходом на борту орбитальной станции следит астронавт НАСА Джессика Уотсон.Корабль привез на орбиту более 2,6 тонны материалов - провиант, оборудование и материалы для научных экспериментов.
https://ria.ru/20220715/mks-1802761742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, наса, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука
Грузовой космический корабль Dragon прибыл на МКС, сообщили в НАСА
НАСА: грузовой космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию