https://ria.ru/20220716/dragon-1802967569.html

Грузовой космический корабль Dragon прибыл на МКС, сообщили в НАСА

Грузовой космический корабль Dragon прибыл на МКС, сообщили в НАСА - РИА Новости, 16.07.2022

Грузовой космический корабль Dragon прибыл на МКС, сообщили в НАСА

Принадлежащий компании SpaceX грузовой космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию (МКС), прямую трансляцию стыковки ведет НАСА. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T18:29

2022-07-16T18:29

2022-07-16T18:29

земля

наса

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Принадлежащий компании SpaceX грузовой космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию (МКС), прямую трансляцию стыковки ведет НАСА.Многоразовый космический корабль стартовал с Земли на ракете-носителе Falcon 9 вечером в четверг. Стыковка грузовика, для которого это третий полет на МКС, проходит в автоматическом режиме, за ее ходом на борту орбитальной станции следит астронавт НАСА Джессика Уотсон.Корабль привез на орбиту более 2,6 тонны материалов - провиант, оборудование и материалы для научных экспериментов.

https://ria.ru/20220715/mks-1802761742.html

земля

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

земля, наса, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука