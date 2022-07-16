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Грузовой космический корабль Dragon прибыл на МКС, сообщили в НАСА - РИА Новости, 16.07.2022
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Грузовой космический корабль Dragon прибыл на МКС, сообщили в НАСА
Грузовой космический корабль Dragon прибыл на МКС, сообщили в НАСА - РИА Новости, 16.07.2022
Грузовой космический корабль Dragon прибыл на МКС, сообщили в НАСА
Принадлежащий компании SpaceX грузовой космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию (МКС), прямую трансляцию стыковки ведет НАСА. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T18:29
2022-07-16T18:29
земля
наса
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Принадлежащий компании SpaceX грузовой космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию (МКС), прямую трансляцию стыковки ведет НАСА.Многоразовый космический корабль стартовал с Земли на ракете-носителе Falcon 9 вечером в четверг. Стыковка грузовика, для которого это третий полет на МКС, проходит в автоматическом режиме, за ее ходом на борту орбитальной станции следит астронавт НАСА Джессика Уотсон.Корабль привез на орбиту более 2,6 тонны материалов - провиант, оборудование и материалы для научных экспериментов.
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земля, наса, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука
18:29 16.07.2022
 
Грузовой космический корабль Dragon прибыл на МКС, сообщили в НАСА

НАСА: грузовой космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию

© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Принадлежащий компании SpaceX грузовой космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию (МКС), прямую трансляцию стыковки ведет НАСА.
Многоразовый космический корабль стартовал с Земли на ракете-носителе Falcon 9 вечером в четверг. Стыковка грузовика, для которого это третий полет на МКС, проходит в автоматическом режиме, за ее ходом на борту орбитальной станции следит астронавт НАСА Джессика Уотсон.
Корабль привез на орбиту более 2,6 тонны материалов - провиант, оборудование и материалы для научных экспериментов.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 16:02
"Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС
 
ЗемляНАСАМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
 
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