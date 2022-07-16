https://ria.ru/20220716/donbass-1802957696.html

Украинские войска обстреляли школу и детский сад в Донецке

Украинские войска обстреляли школу и детский сад в Донецке - РИА Новости, 16.07.2022

Украинские войска обстреляли школу и детский сад в Донецке

При обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ получили повреждения школа, ясли-сад, рынок и жилые дома, сообщил в Telegram-канале. мэр города Алексей... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T16:54

2022-07-16T16:54

2022-07-16T17:43

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

кировский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. При обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ получили повреждения школа, ясли-сад, рынок и жилые дома, сообщил в Telegram-канале. мэр города Алексей Кулемзин.По информации представительства ДНР в СЦКК, за сегодняшний день украинские силовики не менее трех раз открывали огонь по Кировскому району Донецка, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град", 152- и 155-миллиметровых артиллерийских орудий. В результате одного из обстрелов погиб мирный житель.Кроме того, еще четыре человека погибли в Петровском районе и одна женщина — в Киевском.Украинские войска ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, в том числе из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

кировский район

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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), кировский район, сцкк