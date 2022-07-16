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Украинские войска обстреляли школу и детский сад в Донецке - РИА Новости, 16.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220716/donbass-1802957696.html
Украинские войска обстреляли школу и детский сад в Донецке
Украинские войска обстреляли школу и детский сад в Донецке - РИА Новости, 16.07.2022
Украинские войска обстреляли школу и детский сад в Донецке
При обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ получили повреждения школа, ясли-сад, рынок и жилые дома, сообщил в Telegram-канале. мэр города Алексей... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T16:54
2022-07-16T17:43
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
кировский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. При обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ получили повреждения школа, ясли-сад, рынок и жилые дома, сообщил в Telegram-канале. мэр города Алексей Кулемзин.По информации представительства ДНР в СЦКК, за сегодняшний день украинские силовики не менее трех раз открывали огонь по Кировскому району Донецка, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град", 152- и 155-миллиметровых артиллерийских орудий. В результате одного из обстрелов погиб мирный житель.Кроме того, еще четыре человека погибли в Петровском районе и одна женщина — в Киевском.Украинские войска ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, в том числе из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), кировский район, сцкк
16:54 16.07.2022 (обновлено: 17:43 16.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли школу и детский сад в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин: украинские войска обстреляли школу, детский сад и рынок в Донецке

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МВД ДНР на месте обстрела ВСУ в центре Донецка
Сотрудник МВД ДНР на месте обстрела ВСУ в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник МВД ДНР на месте обстрела ВСУ в центре Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. При обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ получили повреждения школа, ясли-сад, рынок и жилые дома, сообщил в Telegram-канале. мэр города Алексей Кулемзин.

"Произошли разрушения по следующим адресам: улица Островского, 29 — школа № 88; улица Ляшенко, 3 — ясли-сад № 352, улица Ляшенко, 2а, 4а — многоквартирные жилые дома; улица Островского, 33, 35 — частные жилые дома; улица Петровского, 111 — республиканский рынок № 8/3 "Меркурий", — написал он.

По информации представительства ДНР в СЦКК, за сегодняшний день украинские силовики не менее трех раз открывали огонь по Кировскому району Донецка, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град", 152- и 155-миллиметровых артиллерийских орудий. В результате одного из обстрелов погиб мирный житель.
Кроме того, еще четыре человека погибли в Петровском районе и одна женщина — в Киевском.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Кировский районСЦКК
 
 
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