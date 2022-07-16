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Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое снарядами натовского калибра - РИА Новости, 16.07.2022

Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике, заявило... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T15:48

2022-07-16T15:48

2022-07-16T15:53

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Кроме того, ведомство пишет, что в 15.00 войска Украины выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Доломитному в ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

сша

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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, нато, сша