https://ria.ru/20220716/donbass-1802923013.html

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 16.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив четыре ракеты из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T13:06

2022-07-16T13:06

2022-07-16T14:09

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

петровский район

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив четыре ракеты из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в субботу утром выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

петровский район

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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр), петровский район