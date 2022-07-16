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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 16.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 16.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив четыре ракеты из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T13:06
2022-07-16T14:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донецк (днр)
петровский район
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив четыре ракеты из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в субботу утром выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр), петровский район
13:06 16.07.2022 (обновлено: 14:09 16.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

СЦКК в ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка четыре ракеты из "Града"

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив четыре ракеты из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.47 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре ракеты из БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в субботу утром выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецк (ДНР)Петровский район
 
 
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