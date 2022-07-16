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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 16.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив четыре ракеты из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T13:06
2022-07-16T13:06
2022-07-16T14:09
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
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петровский район
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив четыре ракеты из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в субботу утром выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр), петровский район
13:06 16.07.2022 (обновлено: 14:09 16.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
СЦКК в ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка четыре ракеты из "Града"