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Украинские войска за сутки потеряли 54 человека, сообщили в ЛНР
Украинские войска за сутки потеряли 54 человека, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 16.07.2022
Украинские войска за сутки потеряли 54 человека, сообщили в ЛНР
Народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что украинские войска за сутки потеряли 54 человека, пять бронетранспортеров и две артиллерийские... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T10:17
2022-07-16T10:17
2022-07-16T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
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народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что украинские войска за сутки потеряли 54 человека, пять бронетранспортеров и две артиллерийские установки.В пятницу в ЛНР сообщали, что украинские войска за сутки потеряли 49 человек, семь бронетранспортеров и один танк.
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в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, народная милиция лнр
10:17 16.07.2022 (обновлено: 10:18 16.07.2022)
Украинские войска за сутки потеряли 54 человека, сообщили в ЛНР
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли 54 человека, 5 БТР и 2 САУ