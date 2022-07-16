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Украинские войска за сутки потеряли 54 человека, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 16.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220716/donbass-1802907339.html
Украинские войска за сутки потеряли 54 человека, сообщили в ЛНР
Украинские войска за сутки потеряли 54 человека, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 16.07.2022
Украинские войска за сутки потеряли 54 человека, сообщили в ЛНР
Народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что украинские войска за сутки потеряли 54 человека, пять бронетранспортеров и две артиллерийские... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T10:17
2022-07-16T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что украинские войска за сутки потеряли 54 человека, пять бронетранспортеров и две артиллерийские установки.В пятницу в ЛНР сообщали, что украинские войска за сутки потеряли 49 человек, семь бронетранспортеров и один танк.
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в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, народная милиция лнр
10:17 16.07.2022 (обновлено: 10:18 16.07.2022)
 
Украинские войска за сутки потеряли 54 человека, сообщили в ЛНР

Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли 54 человека, 5 БТР и 2 САУ

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что украинские войска за сутки потеряли 54 человека, пять бронетранспортеров и две артиллерийские установки.
В пятницу в ЛНР сообщали, что украинские войска за сутки потеряли 49 человек, семь бронетранспортеров и один танк.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 54 человека личного состава; пять бронетранспортеров; две артиллерийские установки; пять единиц автомобильной техники", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныНародная милиция ЛНР
 
 
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