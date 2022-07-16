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Украинские войска за сутки потеряли 54 человека, сообщили в ЛНР

Украинские войска за сутки потеряли 54 человека, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 16.07.2022

Украинские войска за сутки потеряли 54 человека, сообщили в ЛНР

Народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что украинские войска за сутки потеряли 54 человека, пять бронетранспортеров и две артиллерийские... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T10:17

2022-07-16T10:17

2022-07-16T10:18

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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что украинские войска за сутки потеряли 54 человека, пять бронетранспортеров и две артиллерийские установки.В пятницу в ЛНР сообщали, что украинские войска за сутки потеряли 49 человек, семь бронетранспортеров и один танк.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, народная милиция лнр