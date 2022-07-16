https://ria.ru/20220716/donbass-1802898510.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 16.07.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска в 08.20 выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, сообщили в представительстве республики в СЦКК. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T08:40

2022-07-16T08:40

2022-07-16T08:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 08.20 выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, сообщили в представительстве республики в СЦКК.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в ночь на субботу обстреляли Пантелеймоновку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины