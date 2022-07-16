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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 16.07.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска в 08.20 выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, сообщили в представительстве республики в СЦКК. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T08:40
2022-07-16T08:40
2022-07-16T08:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 08.20 выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, сообщили в представительстве республики в СЦКК.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в ночь на субботу обстреляли Пантелеймоновку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
08:40 16.07.2022 (обновлено: 08:41 16.07.2022)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
СЦКК в ДНР: украинские войска выпустили шесть снарядов по Пантелеймоновке